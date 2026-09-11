Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí (CENIA), který se na správě SEKM podílí, řekl, že na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba pět milionů korun.
V případě, že by se v lokalitě zjistila závažná kontaminace, je poté třeba provést takzvanou analýzu rizika, která určí, které kontaminanty je nutné vyčistit a jakým způsobem. Analýza podle Suchánka stojí přibližně 500 tisíc korun až tři miliony.
„Teprve na jejím základě se pak rozhodne, v jakém rozsahu a jakými metodami se dekontaminace či sanace uskuteční. Ne u všech lokalit, u kterých je provedena analýza rizik, toto nastane,“ řekl Suchánek.
„Je třeba provést předběžný průzkum“
Podle dat uvedených v časopise Waste Forum by byly přibližné náklady na sanaci jednoho kilometru kontaminované lokality přes 11 milionů korun.
V SEKM je podle Suchánka každá lokalita na základě vstupních údajů a algoritmu přiřazena do určité kategorie rizika. „Kategorie A například označuje ty, u kterých je potvrzená kontaminace a měly by se sanovat, případně už v nich sanace probíhá nebo je přerušena,“ sdělil. Takových míst bylo podle SEKM k poslednímu červnu 489.
Kategorie označené písmenem P pak podle Suchánka označují lokality, o kterých je málo informací a je tam nutné provést průzkum, nebo zjištěná kontaminace nepředstavuje žádné riziko.
„U těch, u kterých se neví a měly by být ověřeny, to znamená například, že je někde v záznamech uvedeno, že tam někde něco vytékalo, je třeba provést předběžný průzkum, který zahrnuje například vrtné práce, odběr a analýzu vzorků. Z toho pak vyplyne, jestli je tam kontaminace, která si zaslouží další pozornost,“ popsal odborník.
Na konci září má začít sanace
Bývalý vedoucí sekce ochrany životního prostředí ministerstva životního prostředí David Surý (KDU-ČSL), který v resortu působil mezi lety 2022 a 2026, ve středu na facebooku uvedl, že je v Česku 8558 míst, které je nutné prověřit.
„Údaj, který uvedl pan Surý, byla pravděpodobně všechna místa v kategorii P, tedy i ty lokality, u kterých už se ví, že je stačí jenom monitorovat,“ vysvětlil Suchánek.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v úterý informoval o tom, že se při průzkumu v národním parku Šumava v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla.
Na konci září má začít sanace území, která potrvá do června 2028.