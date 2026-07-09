Digitální a informační agentura (DIA), která spravuje systém Datových schránek, v posledních dnech jednotlivým uživatelům rozesílá oznámení o změně v přístupu ke službě.
Datová schránka:
Ta přechází z dosavadní adresy mojedatovaschranka.cz na novou adresu datovka.gov.cz. Nová URL je již nyní funkční, ta stará bude dle vyjádření DIA fungovat do 27. srpna 2026. Poté budou uživatelé automaticky přesměrováni na nový web.
Spolu s přechodem se nicméně mění i adresa, ze které uživatelé dostávají e-mailová upozornění na zprávy – nově je notifikace@datovka.gov.cz. Změna URL nicméně nijak neovlivní funkčnost nebo dostupnost systému. Uživatelé, kteří používají funkci ukládání hesel v prohlížeči, pouze budou muset na novém webu přihlašovací údaje zadat znovu.
Na gov.cz přechází celý stát
Změna adresy je jedním z posledních kroků v komplexním přechodu digitálních služeb státu pod jednotnou doménu gov.cz. Ta má být pro občany jasně rozpoznatelným signálem, že skutečně komunikují přímo se státem a nikoli s podvodníkem či zprostředkovatelem.
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Znepřístupněná datová schránka a co s tím. Jak se dostat ke zprávám?
Na novou adresu například koncem června přešel i státní e-shop pro nákup a správu dálničních známek. Řidiči jej nově najdou na adrese edalnice.gov.cz. Existuje totiž řada webů, které ten oficiální napodobují a prodávají dálniční známky s manipulačním poplatkem. Lidé tak za známku zaplatí i o tisíc korun víc, než podle ceníku musí. Seznam těchto webů je na internetových stránkách ministerstva dopravy.
Mezi další weby pod novým „hávem“ patří také Portál identity občana – ten je nyní dostupný na adrese identita.gov.cz.
Doménu gov.cz už aktuálně využívají všechna ministerstva i řada úřadů a také prezidium Policie ČR. Přechod schválila vláda v roce 2023. Inspiraci našla v zahraničí – doménu využívá řada zemí EU, ale také Velká Británie či například Spojené státy americké.