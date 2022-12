Stát není e-shop, co nabízí mikrovlnku za polovic. Odpor vůči datovkám nechápu, říká šéf eGovernmentu

Lidovky.cz: Od ledna mají být datové schránky povinné pro živnostníky, to se ale někde setkává s odporem.

Většina lidí vnímá svět hůř, než ve skutečnosti je. Zvlášť za vydatné podpory sociálních sítí. Pěkně to popisuje knížka Factfullness švédského lékaře a statistika Hanse Roslinga, která vyšla i v češtině pod názvem Faktomluva. Proti otázkám staví špatné a správné odpovědi. Jako třeba kolik je v Česku Vietnamců. Je jich tady jedno procento, ale lidé si myslí, že deset procent. Anebo kolik je státních úředníků. Lidé si myslí, že dvacet procent, ve skutečnosti to jsou dvě procenta. Nebo kolik lidí má deprese. Lidé si myslí, že třicet jedna procent. Ve skutečnosti tři procenta atd.

Podobné je to s datovkami. Když jsme si dělali průzkum, většina lidí, kteří je mají a používají, je s nimi spokojená. A ti, co je nepoužívají, je nemají rádi. Odkud se bere jejich názor, když nemají reálnou zkušenost? Většina lidí nakonec zjistí, že datovka není o moc jiná než e-mail. Založit si schránku dnes zvládne každý. Lidem přijde doporučený dopis, kde stojí, otevřete si webovou stránku Mojedatováschránka.cz a vyplňte jméno uživatele a heslo. Není to nic, co by vás obtěžovalo. Nedá se tam spamovat, to je pokutováno obrovskými částkami.