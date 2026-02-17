Mluvčí pojišťovny serveru sdělila, že předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek v reakci na odchod Kostky svolal na příští týden mimořádné jednání.
Jeho cílem bude co nejdříve stanovit a zveřejnit podmínky výběrového řízení na nového ředitele, uvedla mluvčí Schillerová.
Kostka ZPMV vedl od roku 2015. Proč se rozhodl skončit, pojišťovna blíže neupřesnila.
Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny výtky nesouvisí, sdělila tehdy rada.
Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadané podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek.
Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.