  21:15aktualizováno  21:15
Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů. ZPMV spadající pod vnitro je s počtem více než 1,3 milionu klientů druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi.

ilustrační snímek | foto:  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Mluvčí pojišťovny serveru sdělila, že předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek v reakci na odchod Kostky svolal na příští týden mimořádné jednání.

Jeho cílem bude co nejdříve stanovit a zveřejnit podmínky výběrového řízení na nového ředitele, uvedla mluvčí Schillerová.

Kostka ZPMV vedl od roku 2015. Proč se rozhodl skončit, pojišťovna blíže neupřesnila.

Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny výtky nesouvisí, sdělila tehdy rada.

Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadané podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek.

Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.

