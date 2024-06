David Rath je zpátky ve vězení, ale jako primář. Pomáhám komunikovat, řekl

Ve své době patřil k nejsledovanějším českým politikům, a to zejména pro razanci, s jakou prosazoval své často nekonformní postoje. Pozornost samozřejmě strhl i tím, že byl jako jeden z mála českých politiků odsouzen k trestu odnětí svobody za korupci. Nyní působí jako praktik, vězeňský lékař a jako pacientský ombudsman. „Nejhorší podmínky jsou ve vazbě, to je takové psychické a vlastně i fyzické mučení v rukavičkách. Je to v podstatě forma psychického mučení, která v našem systému přetrvává z dob komunismu,“ popisuje MUDr. DAVID RATH (58). foto: Jan Zátorský, MAFRA