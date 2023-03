Jako cenzura vlády jedné strany, varoval expert před pranýřováním Svobody

„Považuji za velmi alarmující, že byl někdo veřejně pronásledovaný za to, že veřejně řekl svůj názor,“ kroutil hlavou mediální expert Jan Jirák. „To, co se tady nastartovává, tedy určité omezování rejstříků názorů, je začátek autocenzury,“ uvedl v pořadu K věci na CNN Prima NEWS.

Cenzurou se podle Jiráka rozumí například omezení publikovat. „Dříve to například dělala vedoucí strana, kdysi katolická církev,“ popsal expert s tím, že to může mít vážné následky. „Může to být vyloučení z kolektivu ostatních profesionálů. Výsledkem nutně bude to, že bude trpět rejstřík a pestrost názorů, které budou mít lidé k dispozici. Což je možná účel, já nevím,“ uvedl Jirák.

Černochová musí výstup vysvětlit

Překvapila ho jak smršť reakcí na výrok Svobody, tak reakce ministryně obrany Jany Černochové. Ta přemýšlela, jak sportovce potrestat. Svoboda nakonec skončil v čele Komise sportovců Českého olympijského výboru. Za svoje výroky navíc dostal důtku od ředitele Dukly Pavla Bence.

„Asi by stálo za to, kdyby paní ministryně byla schopna tento svůj výstup nějak osvětlit,“ doplnil Jirák s tím, že ministerský post je funkcí, která má mít autoritu. „Zvlášť u někoho, kdo reprezentuje silové ministerstvo. Tam je ta odpovědnost větší,“ doplnil.

Podle Jiráka by celá kauza možná dříve vyšuměla. „Ovšem žijeme v emocionalizované společnosti, která je ve velké míře naladěná na to, aby vnímala věci emocionálně,“ vysvětlil. Dodal, že to souvisí i se sociálními sítěmi. „Ty jsou totiž založené na tom, aby se tam projevovaly emoce,“ řekl.