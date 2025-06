Schůzky se účastnili zástupci koaličních stran a opozičních Pirátů. Ti na ní žádali zrychlení prací na zákonu k zabavování výnosů z trestné činnosti. S ustanovením Uhlíře koordinátorem ani se zadáním auditu externí firmě nesouhlasí. Podle Jakuba Michálka by bitcoinovou kauzu měl zkoumat Nároční kontrolní úřad.

„Myslím si, že to ode mě bude vyžadovat dvě věci. První - podívat se dovnitř ministerstva spravedlnosti a říct, jestli se nejenom uvnitř ministerstva, ale státní správy postupovalo řádně. Nemluvím o etických otázkách, ale jen z hlediska právního. A eventuálně dát nějaké doporučení, co by se mohlo změnit. A směrem k veřejnosti sdělit vše, co budu vědět,“ shrnul David Uhlíř.

Dodal, že bitcoinovou kauzu doposud sledoval pouze z veřejných zdrojů. „Mám-li to říct velmi mírně, jsem velmi překvapen tím, co se odehrálo,“ komentoval aféru.

Uhlíř byl doposud aktivní na sociálních sítích, kde zveřejňoval glosy z justičního prostředí. Uvedl také, že se rozloučil se svými sledovateli do doby, než se objasňování kauzy vyřídí, protože ji nechce komentovat přes sítě.

Koordinátor by měl podle představ Decroix pravidelně, věcně a bez spekulací informovat o objasňování kauzy veřejnost. Dalším tématem dnešního jednání má být i zadání auditu, v němž má externí firma prověřit procesy i postupy ministerstva při přijetí bitcoinového daru.

Uhlíř bude působit jako externí poradce ministerstva a nejprve se chce seznámit s časovou osou, kterou ve středu zveřejnila Decroix.

Zřízení koordinátora? Zbytečnost, míní ANO

Decroix zvala na schůzku zástupce všech sněmovních stran, ANO a SPD ale avizovaly předem, že se nezúčastní. ANO pokládá zřízení koordinátora za zbytečnost a zástupný krok, který má kauzu miliardového daru ministerstvu od odsouzeného dealera drog jen rozmělnit. Kvůli aféře nechalo svolat mimořádnou sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry vládě, která ale pokusu o svržení odolala.

„Bylo by samozřejmě příjemnější, kdyby to byl zájem celého společenského spektra,“ poznamenal Uhlíř na otázku, zda neúčast opozice oslabuje jeho případný mandát.

Za Piráty přišel na setkání předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek, a to společně se zástupci STAN Josefem Coganem a Vladimírem Balašem a také s Karlem Haasem z ODS. „Je to náhoda, určitě žádá konspirace,“ podotkl Michálek s tím, že se s poslaneckými kolegy potkali u tramvaje.

Na schůzce navrhl zrychlení prací na zákonu, který se týká zabavování výnosů z trestné činnosti, tedy takzvaných průtokových účtů. „Měl by se týkat i kryptoměn, to považujeme za důležitý krok. Zároveň bychom chtěli, aby byly zveřejněny všechny dokumenty z té časové osy,“ řekl.

Cogan řekl, že Uhlíř je seriózní člověk a Starostové nemají pochybnosti o jeho odborných kvalitách. „Budeme rádi, aby věci byly co nejvíc transparentní a aby z nich bylo poučení do budoucnosti, aby už nemohly nastat,“ uvedl. Haas od schůzky očekává jednak osobní setkání s kandidátem na koordinátora a diskusi o Uhlířových představách a možnostech, jednak jasnou definici všech otázek pro audit ministerských postupů. Za lidovce se setkání účastní jejich místopředseda Václav Pláteník.