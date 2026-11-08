Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vaše naivita nám pomáhá, řekl Rakušan Havlíčkovi. SPD chce řešit sektorové daně

Autor:
  12:56aktualizováno  13:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16....

Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Havlíček pochybuje o dohodě Trumpa s Putinem, ceny podle něj neovlivní
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové ve Sněmovně. Na snímku Vít...
Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala na jednání Sněmovny (23. října 2026)
Předseda ODS Martin Kupka hovoří na schůzi Sněmovny (6. listopadu 2026)
5 fotografií
Hnutí STAN podle nejnovějšího průzkumu stahuje náskok ANO. Ve sněmovních volbách by získalo s 23,5 procenty jen o šest procentních bodů méně. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček si pozici vysvětluje tím, že vláda musí činit i nepopulární kroky. „Nechceme skončit jako sociální demokraté,“ prohlásil Radim Fiala z SPD. Přiznal také, že sektorové daně sice visí ve vzduchu, ale oficiálně o nich s hnutím ANO nemluvili.

Část voličů hnutí ANO odcházejí podle analytičky Nikoly Stárkové k hnutí STAN. Jsou podle ní zklamaní, že vláda neplní sliby nebo se jim nelíbí spojení v koalici s SPD a Motoristy. „Od ODS odcházejí kvůli slabšímu vedení. STAN přebírá pozici lídra opozice,“ komentovala průzkum pro Českou televizi.

Hnutí SPD má na nedělní odpoledne naplánované grémium, které bude zejména hodnotit výsledek v komunálních volbách a vyvozovat odpovědnost. „Jasně jsme řekli, že volby byly neúspěch. Musíme SPD připravit na novou etapu, nechceme skončit jako sociální demokraté,“ popsal místopředseda SPD Radim Fiala. Svou funkci bude podle svých slov obhajovat, pokud dostane nominace od kolegů.

Nevadila by mu ani jedna z variant, pokud by se současný předseda Tomio Okamura rozhodl znovu obhajovat pozici v čele hnutí nebo by se stal čestným předsedou. Svou vlastní kandidaturu na šéfa hnutí nevyloučil. „Pokud nebude podpora, tak ale kandidovat nebudu,“ dodal.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se nechce z jednoho průzkumu radovat. „Každá politická strana je z principu vaším soupeřem,“ odpověděl, zda považuje ODS za konkurenci. To potvrdil i její předseda Martin Kupka. „Přirozeně si v některých tématech budeme konkurovat a nabízet jiná řešení, ale doufám v příštích volbách v přečíslení hnutí ANO, když se procenta spojí,“ dodal.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček si současná čísla vysvětluje tím, že vláda musí činit i nepopulární kroky. Rakušan na to reagoval, že hnutí ztrácí spíše kvůli tomu, že se spojilo s extrémisty. „Vy jste furt optimističtí, že zůstáváte kolem 30 procent a já vám tento přístup přeji, protože vaše naivita nám velmi pomáhá,“ obrátil se na ministra.

Spor o poplatky i sektorové daně

Debata se opět stočila ke koncesionářským poplatkům. Heslo 4:36, které se vyskytuje na protestech proti jejich zrušení, podle Fialy vytvořili politici STAN a ODS. „To jste vytvořili vašim nočním hlasováním vy,“ opáčil Kupka. Hlasování bylo podle lídrů STAN i ODS nedemokratické a porušovalo sněmovní pořádky. Podle Fialy k tomu byla vládní koalice donucena, protože opozice do večerních hodin načítá body k projednání.

K projednání bodu využili mechanismus pevného hlasování. „Pouze jsme otevřeli bod, který jsme dopředu deklarovali,“ hájil jednání Havlíček. Pevné hlasování v druhém čtení by podle něj nebylo dobré. „Uvidíme, jaká bude situace. Věřím, že to opozice nebude obstruovat měsíce,“ dodal.

Dalším tématem bylo možné zavedení sektorových daní. „Nikdo s námi zatím oficiálně nehovořil, jen to visí ve vzduchu,“ řekl Fiala s tím, že se na sektorové daně určitě budou hnutí ANO v pondělí na koaličním jednání ptát. Kupka před sektorovými daněmi varoval. „Je to nepředvídatelný systém,“ vytkl a dodal, že se to promítne také do peněženek domácností.

„Všechno to ve finále zaplatí lidi a vám to maximálně přinese lehké zlepšení vašeho šíleného rozpočtu,“ navázal Rakušan a obrátil se na Havlíčka. „Na to, že máte docela dobrá čísla, bych vám doporučil být více v klidu,“ reagoval Havlíček na vzájemnou slovní přestřelku. „Nervózní jste vy, protože nevíte, jak zlepšit čísla,“ opáčil Rakušan. Havlíček následně uvedl, že různé sektorové daně rafinérií nebo bank zatím hnutí ANO pouze zvažuje a debatuje o nich.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.