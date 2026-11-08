Vaše naivita nám pomáhá, řekl Rakušan Havlíčkovi. SPD chce řešit sektorové daně

Část voličů hnutí ANO odcházejí podle analytičky Nikoly Stárkové k hnutí STAN. Jsou podle ní zklamaní, že vláda neplní sliby nebo se jim nelíbí spojení v koalici s SPD a Motoristy. „Od ODS odcházejí kvůli slabšímu vedení. STAN přebírá pozici lídra opozice,“ komentovala průzkum pro Českou televizi.
Hnutí SPD má na nedělní odpoledne naplánované grémium, které bude zejména hodnotit výsledek v komunálních volbách a vyvozovat odpovědnost. „Jasně jsme řekli, že volby byly neúspěch. Musíme SPD připravit na novou etapu, nechceme skončit jako sociální demokraté,“ popsal místopředseda SPD Radim Fiala. Svou funkci bude podle svých slov obhajovat, pokud dostane nominace od kolegů.
Nevadila by mu ani jedna z variant, pokud by se současný předseda Tomio Okamura rozhodl znovu obhajovat pozici v čele hnutí nebo by se stal čestným předsedou. Svou vlastní kandidaturu na šéfa hnutí nevyloučil. „Pokud nebude podpora, tak ale kandidovat nebudu,“ dodal.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se nechce z jednoho průzkumu radovat. „Každá politická strana je z principu vaším soupeřem,“ odpověděl, zda považuje ODS za konkurenci. To potvrdil i její předseda Martin Kupka. „Přirozeně si v některých tématech budeme konkurovat a nabízet jiná řešení, ale doufám v příštích volbách v přečíslení hnutí ANO, když se procenta spojí,“ dodal.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček si současná čísla vysvětluje tím, že vláda musí činit i nepopulární kroky. Rakušan na to reagoval, že hnutí ztrácí spíše kvůli tomu, že se spojilo s extrémisty. „Vy jste furt optimističtí, že zůstáváte kolem 30 procent a já vám tento přístup přeji, protože vaše naivita nám velmi pomáhá,“ obrátil se na ministra.
Spor o poplatky i sektorové daně
Debata se opět stočila ke koncesionářským poplatkům. Heslo 4:36, které se vyskytuje na protestech proti jejich zrušení, podle Fialy vytvořili politici STAN a ODS. „To jste vytvořili vašim nočním hlasováním vy,“ opáčil Kupka. Hlasování bylo podle lídrů STAN i ODS nedemokratické a porušovalo sněmovní pořádky. Podle Fialy k tomu byla vládní koalice donucena, protože opozice do večerních hodin načítá body k projednání.
K projednání bodu využili mechanismus pevného hlasování. „Pouze jsme otevřeli bod, který jsme dopředu deklarovali,“ hájil jednání Havlíček. Pevné hlasování v druhém čtení by podle něj nebylo dobré. „Uvidíme, jaká bude situace. Věřím, že to opozice nebude obstruovat měsíce,“ dodal.
Dalším tématem bylo možné zavedení sektorových daní. „Nikdo s námi zatím oficiálně nehovořil, jen to visí ve vzduchu,“ řekl Fiala s tím, že se na sektorové daně určitě budou hnutí ANO v pondělí na koaličním jednání ptát. Kupka před sektorovými daněmi varoval. „Je to nepředvídatelný systém,“ vytkl a dodal, že se to promítne také do peněženek domácností.
„Všechno to ve finále zaplatí lidi a vám to maximálně přinese lehké zlepšení vašeho šíleného rozpočtu,“ navázal Rakušan a obrátil se na Havlíčka. „Na to, že máte docela dobrá čísla, bych vám doporučil být více v klidu,“ reagoval Havlíček na vzájemnou slovní přestřelku. „Nervózní jste vy, protože nevíte, jak zlepšit čísla,“ opáčil Rakušan. Havlíček následně uvedl, že různé sektorové daně rafinérií nebo bank zatím hnutí ANO pouze zvažuje a debatuje o nich.