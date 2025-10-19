Zdá se mi, že jste nervózní, tvrdil Rakušan. Špiníte čisté, oponoval Macinka

„Rozpočet je základní nástroj vlády, aby vládla. Ta nastupující vláda celou dobu kritizuje náš rozpočet. Neměla by spíš nastupující koalice říct, co v tom rozpočtu chtějí?,“ ptala se na začátku debaty Eva Decroix. Dodala, že končící vláda nejspíš znovu nepředloží svůj rozpočet na rok 2026.
Připustila možnost rozpočtového provizoria. To Karel Havlíček označil za aroganci. „Máte dodržovat zákony, což porušujete,“ tvrdil Havlíček. Podle něj je nutné, aby končící vláda rozpočet předložila a umožnila projednat.
Petr Macinka připomněl, že jeho strana sice chce usilovat, aby byl rozpočet na konci čtyřletého období vyrovnaný. „Je to k diskuzi. Pro nás je důležité, aby se obrátil trend. Aby se zadlužení nezvyšovalo,“ uvažoval předseda Motoristů.
Náhradu za Turka nehledám, přiznal Macinka
„Nehledám náhradu za Filipa Turka. Nevidím důvod, proč bych to měl dělat. Je nejvýznamnější postavou Motoristů. Nepřijímám tuto dehonestační kampaň,“ řekl Macinka na adresu kauzy Filipa Turka a jeho údajných rasistických statusů na sociálních sítích.
„Je to extremistická pozice člověka, který má řídit naši diplomacii,“ stěžoval si Rakušan na Turka. Rakušan v debatě na CNN Prima News kritizoval vznikající vládu za údajnou „vnitřní krizi“, která probíhá kvůli vyjednávání o rozdělení postů ve vládě. Macinka ale kritiku Rakušana odmítl a tvrdil, že především status Turka o popálené Natálce, který zlehčoval násilí vůči Romům, se nikdy nestal.
„Zdá se mi, že jste nervózní, pane Macinko,“ řekl Rakušan. „To, že mi skáčete do řeči, je znakem nervozity,“ tvrdil končící ministr vnitra. „Většinou je to tak, že ten nejšpinavější špiní čisté,“ oponoval Macinka.
Havlíček znovu připomněl, že pozice hnutí ANO je taková, že Turek má právo se obhajovat a celou situaci vysvětlit.
V nové vládě mají být kromě vítězného hnutí ANO ještě zástupci Motoristů sobě a odborníci za SPD. Právě personální otázky spojené s Motoristy vzbuzují emoce. Kandidát strany na ministra zahraničí Filip Turek musí vysvětlovat své údajné rasistické příspěvky ze sociálních sítích. Petra Macinku zase odmítají ekologové na pozici ministra kultury. A bývalého zpěváka J.A.R. Ota Klempíře nechce vidět na resortu kultury na 500 umělců.