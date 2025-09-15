Řekněte, že je Rusko nepřítel, chtěla Kovářová. Jedná s ním i Trump, opáčil Okamura

„Řekněte, že je Rusko nepřítel,“ chtěla slyšet od předsedy SPD Tomia Okamury.
„S Ruskem jedná i lídr západu Trump,“ opáčil jí Okamura. Odmítl se distancovat od Ruska, přestože diktátor Vladimir Putin rozpoutal agresí proti Ukrajině největší válku od konce druhé světové války.
„Chceme dělat ekonomicky výhodnou politiku,“ řekl šéf hnutí SPD, které prosazuje uzákonění obecného referenda, aby občané mohli vyvolat hlasování o odchodu z hnutí NATO a Evropské unie.
„Umím si představit, že budeme po volbách jednat se všemi partnery, ale vystoupení z EU a z NATO je nepřijatelné,“ odvětil Plaga na dotaz, zda si umí představit společnou vládu s SPD, která chce referendum o odchodu z obou organizací.
Obstrukce jsou otravné pro všechny, řekl Turek
Čas pro řečnění poslanců by omezili volební lídr hnutí ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga i lídr Motoristů sobě Filip Turek.
„Obstrukce jsou otravné pro všechny,“ prohlásil v debatě na CNN Prima News. Inspiroval by se Evropským parlamentem, kde je limitovaný čas pro vystoupení. „Přidělil bych stranám čas podle toho, kolik mají mandátů,“ řekl Plaga.
„Problém není v jednacím řádu, ale ve Fialově vládě,“ tvrdil v debatě Tomio Okamura, který dokázal zdržovat jednání Sněmovny při schvalování korespondenční volby projevem dlouhým 10 hodin a 44 minut.
„Problém není ve Fialově vládě, ale v poslancích jako je Tomio Okamura,,“ oponovala mu místopředsedkyně Kovářová, kterou je dvojkou na kandidátce vládního hnutí STAN. V debatě nahradila středočeskou jedničku hnutí, šéfa hnutí a ministra vnitra Víta Rakušana, který se vydal radši do Ostravy podpořit volební lídryni STAN v Moravskoslezském kraji Michaelu Šebelovou.
„Poslanci by neměli číst bakalářské práce,“ řekl v narážce Okamuru volební lídr Pirátů v kraji Ivan Bartoš. Proti tomu, aby se měnil jednací řád, se vyslovila volební lídryně Stačilo! Jana Bobošíková.
Green Deal je mrtvý, prohlásil Plaga
Volební lídr koalice SPOLU, ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka vybídl při debatě ma CNN Prima News o Green Dealu, aby čeští europoslanci spojili síly při jeho úpravách.
„Green Deal je mrtvý,“ prohlásil volební lídr ANO Robert Plaga.
Volební lídr Pirátů ve Středočeském kraji Ivan Bartoš v debatě řekl, že o Green Dealu vyjednával už šéf ANO Andrej Babiš.
Plaga ocenil, že se i vláda probudila a snaží se něco dělat tím, aby nové emisní povolenky nedopadly vážně na občany. „Chci být pozitivní. Mám pocit, že si všichni uvědomujeme, že je to závažný problém,“ řekl Plaga.
„Zrušení Green Dealu by bylo zásadní chybou,“ tvrdila ale také v debatě místopředsedkyně Sněmovny za STAN Kovářová.
Středočeský kraj je největší v zemi
Středočeský kraj je největší v zemi, ve Sněmovně má nyní 26 zástupců. Pro strany a hnutí tak bude dobrý výsledek v tomto kraji obzvláště důležitý.
Volby do Poslanecké sněmovny by podle nejnovějšího průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,3 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,2 procenta.
Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD s 12,5 procenty podporu, Piráti a STAN s 10 procenty,, hnutí Stačilo! se 7,4 procenty a Motoristé sobě, kteří mají šanci na 6 procent hlasů. Piráti podle analytiků STEM dokázali předstihnout Starosty a vyšplhali se už na čtvrtou příčku.