Hlavní politická debata České televize odstartovala konfrontací nad čerstvým volebním modelem agentury Kantar CZ pro ČT. V něm hnutí ANO dominuje se ziskem 30,5 %, zatímco hnutí STAN se 17 % předstihlo ODS (15,5 %).
Předseda ODS Martin Kupka odmítl, že by propad na třetí místo byl důvodem ke skepsi. „To, že nám věří 15,5 % lidí, je sice méně, než když kandidovala celá koalice SPOLU, ale je to pro mě výzva, abychom dokázali přesvědčit více lidí. Z mého pohledu je STAN atraktivní pro ty, kteří nemají vyhraněný názor a nevědí, zda jsou napravo,“ reagoval Kupka s tím, že ODS se chce soustředit na pravicovou daňovou reformu a programové cíle.
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) reagoval na mírný pokles preferencí hnutí ANO (pokles o 4 procentní body oproti volbám) tím, že vládní strany přirozeně nesou odpovědnost za nepopulární kroky. Podle něj se preference stabilizují. „Jsme si vědomi, že musíme plnit sliby a doručovat je občanům. Vláda musí občas udělat i věci, které nejsou pro většinu obyvatel komfortní,“ uvedl Havlíček.
Šéf Starostů Vít Rakušan označil debaty o tom, kdo je lídrem opozice, za umělé mediální schéma. Zdůraznil, že celkový zisk opozice v průzkumech neroste: „My nehrajeme o to, kdo je lídr opozice. My hrajeme o to, kdo bude lídrem příští vlády a kdo ji bude schopen složit. STAN je podle průzkumů jediným hnutím schopným přetahovat voliče ANO.“
V bloku věnovaném prezidentské volbě odmítl vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), aby vládní koalice stavěla vlastního stranického kandidáta. Zopakoval, že přímo volený prezident má být občanským kandidátem: „Ten, kdo chce být prezidentem, si o to má říct sám, nemá být nikým nastrčen ani naaranžován. Prezident má mít ambici společnost spojovat, což stranický kandidát vlády neumožňuje.“
Karel Havlíček v reakci potvrdil, že hnutí ANO se k případné podpoře prezidentského kandidáta vyjádří až v pravý čas. „Ukážeme na někoho v pravou chvíli, třeba v prvním čtvrtletí příštího roku. Čím lépe budeme plnit vládní program, tím větší váhu bude mít náš hlas,“ dodal.
„Nejsložitější rozpočet za poslední roky,“ hájí Havlíček rozpočtovou politiku
Druhým hlavním tématem se staly veřejné finance a návrh státního rozpočtu na rok 2027. Karel Havlíček odmítl ve studiu uvést konkrétní parametry příjmů, výdajů i plánovaného schodku s tím, že vláda návrh definitivně schválí v pondělí ráno a následně jej představí na tiskové konferenci.
„Je to nejsložitější rozpočet za poslední roky. Jsme svázáni závazky vůči NATO, výdaji na obranu, které vzrostly o 400 %, i stavbou nových bloků jaderných elektráren a dopravní infrastrukturou,“ hájil zpoždění i utajování čísel Havlíček.
Moderátor i opozice připomněli vládním představitelům jejich dřívější kritiku minulé vlády za podobný postup na poslední chvíli. Martin Kupka i Vít Rakušan varovali před dalším zadlužováním a obcházením rozpočtových pravidel poté, co koalice ve Sněmovně přehlasovala prezidentské veto k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti.
Debata odstartovala rozborem odborníků. „Nespokojenost s politikou je folklór,“ zaznělo
Komentátor Jindřich Šídlo hned v úvodu upozornil, že nynější vyostřené střety mají hlubší pozadí. Podle něj kampaň akceleruje i blížící se prezidentská volba, která zemi čeká rok po nynějším hlasování. „O zábavu bude postaráno,“ poznamenal Šídlo s tím, že strany startují prezidentskou kampaň nezvykle brzy.
Debata se opřela o exkluzivní průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Podle něj hodnotí současnou politickou situaci jako dobrou 28 % lidí, zatímco 68 % respondentů ji vnímá jako špatnou. Moderátor Daniel Takáč připomněl, že spokojenost se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 25 %.
Sociolog Daniel Prokop zdůraznil, že nálada veřejnosti odráží zejména ekonomický vývoj a kvalitu života. Jindřich Šídlo k tomu dodal: „Chtěl jsem podtrhnout, co zaznělo v Danově řeči, že ačkoli jsou lidé spokojeni s vlastním životem, tak často nejsou spokojeni s politickým rozhodováním. Tato čísla nemusí nic moc znamenat.“
Bývalá ministryně informatiky a podnikatelka Dana Bérová označila nespokojenost s politikou za národní zvyk: „Nespokojenost s politikou je český folklór, nadáváme tady na to posledních 250 až 300 let pořád stejně.“
Připomněla svou vládní zkušenost, kdy bylo možné nacházet shodu na věcných tématech, jako byla digitalizace, napříč politickým spektrem i přes tvrdé výstupy před kamerami. Dnes podle ní podobný prostor mizí. „Míra střetů, konfliktů a ty příkopy, které jsou vykopány mezi jednotlivými politickými představiteli, jsou tak velké, že už je nedokážou překlenout, ani když jde o něco takového,“ uvedla Bérová.
V minulosti přitom premiéra nového formátu nedopadla podle veřejnosti ani odborníků příliš úspěšně. Březnové provizorium, které bezprostředně následovalo po odchodu Václava Moravce, sklidilo kritiku. Mediální analytik ze serveru Mediář Jan Potůček tehdejší vysílání označil za „velký amatérismus“ a vytkl mu rušivou ozvěnu z natáčení na chodbě, režijní chyby i slabší politické obsazení oproti konkurenci.
Nový formát v kostce: Klíčové časy, témata a hosté
Diskuze se zaměří na trojici dominujících politických témat: aktuální předvolební kampaň šest týdnů před senátními a komunálními volbami a rozložení sil mezi koalicí a opozicí, finální podobu a sporné body návrhu státního rozpočtu a v neposlední řadě také rostoucí napětí ve vztahu mezi vládním kabinetem a Pražským hradem.
11:30 - Úvodní expertní blok
12:00 - Hlavní politická debata
13:00 - Závěrečná analytická část