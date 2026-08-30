Hnutí ANO si drží prvenství, oproti předchozímu měření z přelomu května a června však ztratilo jeden procentní bod a kleslo na 30,5 procenta. Oproti loňským volbám jde o pokles o 4 procentní body.
Na druhé příčce se osamostatnilo hnutí STAN se 17 procenty, které předstihlo ODS (15,5 %). Starosty jako nejsilnější opoziční sílu vyhodnotil i nedávný průzkum konkurenčního Medianu.
Zatímco v minulém průzkumu se STAN a ODS dělily o druhé místo se shodným ziskem 15,5 procenta, v srpnu si Starostové polepšili o 1,5 procentního bodu na 17 procent. Oproti sněmovním volbám v roce 2025, kdy získali 11,23 procenta hlasů, posílili o téměř šest procentních bodů. „Nehrajeme o lídra opozice, ale vlády,“ řekl v debatě Rakušan ke skoku STAN.
ODS svou podporu udržela na 15,5 procenta jako v minulých průzkumech. Ve volbách 2025 kandidovala v rámci koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež tehdy získala celkem 23,36 procenta.
Do dolní komory by se podle srpnového modelu dostali ještě Piráti, kteří si pohoršili z 9,5 % na 8,5 procenta (ve volbách 2025 měli 8,97 %). SPD si drží stabilní podporu 6,5 procenta, což je mírný pokles oproti volebnímu výsledku 7,78 procenta.
Koaliční Motoristé sobě zůstávají stejně jako v minulém průzkumu přesně na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do Sněmovny (5,0 %), od voleb 2025 (6,77 %) však ztratili téměř dva procentní body.
Pod pětiprocentním prahem skončili lidovci (KDU-ČSL), kterým podpora klesla ze 4,0 % na 3,5 procenta. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby obhájilo zisk 2,5 procenta, zatímco TOP 09 oslabila z 2,5 % na 2,0 procenta hlasů. Ostatní strany a hnutí získaly v součtu 9,0 procenta.
Sběr dat probíhal v rámci projektu Trendy Česka v termínu od 3. do 21. srpna 2026. Průzkum byl realizován kombinací telefonického a on-line dotazování na vzorku 991 respondentů (Statistická chyba se pohybuje v rozmezí od ±1,0 do ±3,3 procentního bodu pozn. red.).