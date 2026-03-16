Pravidelný diskusní slot během nedělního poledne nyní nahradil nový a podle slov ČT „mimořádný“ pořad Debata ČT. Do dvouhodinové diskuze o státním rozpočtu si moderátoři Lukáš Dolanský a Vanda Kofroňová pozvali šest politiků napříč politickými stranami v Poslanecké sněmovně.
„První část pořadu vidělo na obrazovkách ČT1 a ČT24 více než 409 tisíc diváků při podílu na trhu 19,89 procenta. Druhou část, kterou vysílal program ČT24, sledovalo 227 tisíc diváků s podílem na trhu 11,36 procenta,“ přiblížil v pondělí Konečný.
Celkový zásah pořadu se podle něj vyšplhal na 1,02 milionu diváků. „Jde o hodnotu podobnou té, kterou běžně dosahuje nedělní polední diskusní blok České televize,“ dodal.
Mnozí diváci byli jistě zvědaví, jak se Česká televize vypořádá s nedělním diskusním blokem po odchodu Václava Moravce a konci pořadu Otázky Václava Moravce. Právě jeho poslední vydání přilákalo mimořádnou pozornost.
První hodinu diskuse, do které Česká televize po devíti letech pozvala předsedu SPD a nynějšího šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru, sledovalo 705 tisíc diváků, tedy 34,8 procenta lidí u televizních obrazovek. Šlo o nejsledovanější první hodinu pořadu od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. O týden dříve pořad sledovalo o 108 tisíc diváků méně.
„Vysílání plné školáckých chyb“
První vysílání Debaty ČT však vyvolalo nepříznivé reakce jak u diváků, tak i mediálních expertů. Diskutující stáli u stolků a změnily se také prostory pro natáčení. Nově se točilo na chodbě s výhledem ven, což mimo jiné vedlo k tomu, že když hosté mluvili, byla slyšet ozvěna. Na sociálních sítích se kromě kritiky objevily i ironické poznámky, které pořad označovaly například jako „Ozvěny Václava Moravce“. Jiní v žertu uváděli, že spolu s Moravcem odešel i zvukař.
Kriticky se k podobě pořadu v rozhovoru pro iDNES.cz v neděli vyjádřil také mediální expert a zástupce šéfredaktora serveru Mediář Jan Potůček. „V takové podobě bych to na obrazovky nepustil,“ uvedl.
Podle něj šlo o amatérsky připravený pořad, který měl řadu technických i dramaturgických problémů. „Byl to velký amatérismus. Tyto školácké chyby bych po týdnu příprav od České televize nečekal,“ zhodnotil.
Za problém považuje také samotný formát diskuze. Dvouhodinová debata se šesti hosty podle něj působila staticky a podobné uspořádání je běžné spíše jen u předvolebních debat. „Nedělní politické diskuse bývají rozdělené do tematických bloků, hosté se střídají a mezi tím se zařazují reportáže nebo grafy. Tady šest zástupců parlamentních stran stálo u stolků a dvě hodiny diskutovalo o jednom tématu,“ konstatoval.
Moravec oznámil svůj konec v České televizi předminulý týden na závěr živého vysílání. „Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl. O svém rozhodnutí dle jeho slov nikoho předem neinformoval.
Slova o nezávislosti redakční práce později ČT dementovala skrze svého mluvčího Michala Pleskota. V únoru opustila Otázky Václava Moravce také hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně.