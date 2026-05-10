Je logické, že ČR na summitu povede Babiš, řekl Macinka. Žabomyší války, míní Kupka

  13:40aktualizováno  13:40
Je logické, že šéfem delegace na summitu NATO musí být šéf vlády, řekl v nedělní debatě České televize ministr zahraničí za Motoristy Petr Macinka. Prezident nemá podle něj vliv na tvorbu politiky v ČR. Jeho vyjádření kvitoval i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle opozičních poslanců jde o žabomyší války.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

„Zahraniční politiku určuje vláda, nikoliv prezident,“ zopakoval ministr průmyslu a obchodu Havlíček. S tím souhlasí i Macinka. Ten rovněž odmítl, že by se tím mstil prezidentu Petru Pavlovi. Spor předseda ODS Martin Kupka označil za nepřínosný. Přínos prezidenta předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vidí ve zkušenostech z NATO.

Podle Havlíčka není reálné, že by vláda ve vyjádření plánovaném na konec června své stanovisko změnila. To kvitoval i Macinka. Kupka za národní zájem označil bezpečnost Česka a vyzval vládu, aby spor ukončila.

Podle Macinky, který na summitu NATO byl dvakrát jako zástupce tiskového oddělení někdejšího prezidenta Václava Klause, je účast prezidenta i premiéra na dohodě, ke které se podle jeho slov prezident nemá.

Havlíček také řekl, že výroky jednotlivých členů vlády nejsou zodpovědností celé vlády, a to v reakci na otázku ohledně Macinkova vyjádření na adresu svých kritiků, o kterých řekl, že jsou méněcenní. Podle jeho slov to ale není lhostejné. Výroky Filipa Turka o deratizaci ale Havlíčkovi vadí. „Slovo méněcenný není zločin proti lidskosti,“ řekl Macinka. Dodal, že používat ho nepřestane.

Sjezd landsmanšaftu a Brno v plamenech

Sjezd sudetských Němců v Brně je podle Macinky nešťastný. Zopakoval rovněž svoje dřívější slova o tom, že předák sudetských Němců Bernd Posselt reakci Čechů podcenil. „Brno je v plamenech,“ řekl předseda Motoristů. Martin Kupka to odmítl a vyzval k obraznému stavění mostů.

Poslanci Motoristů i ANO budou podle jejich představitelů hlasovat proti konání sjezdu. Havlíček řekl, že sudetská strana otevírá staré rány. Odmítnutí sjezdu v Česku podle něj ale vztahy s Německem neohrozí. S tím nesouhlasí Matěj Ondřej Havel. Uvedl, že nechápe, proč by o tom měla sněmovna jednat. „Nikdy to nepřekonáme, pokud si budeme dokola lízat rány,“ tvrdí.

8. května 2026
