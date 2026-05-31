Když to bude nezákonné, peníze se vymůžou, říká Tejc o dotacích pro Agrofert

Evropská komise minulý týden v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra Babiše. Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, považuje tím střet zájmů za vyřešený.
„Kdyby tu ty dotace byly vyplaceny a pak by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se to musí vymáhat a budou se vymáhat po společnostech, které je dostaly,“ řekl v neděli Tejc.
Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) Babiš ve střetu zájmů je, dopis Evropské komise je podle něj dalším potvrzením, že stejný názor mají i evropské struktury. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala uvedl, že je pro něj závazný názor ministerstva zemědělství. Rozpor by podle něj měly vyřešit soudy. Tejc i Fiala uvedli, že dopis je pracovní komunikací mezi úřady a nejde o závazné rozhodnutí.
„Pan Babiš nikdy Agrofert nedostane zpátky,“ prohlásil rezolutně ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „Už skutečně nevím, co víc by měl Andrej Babiš udělat,“ dodal. Opozici vzkázal, že kdyby věnovala stejnou energii svým voličům jako neustálému napadání premiéra, „vyhráli by volby a nemuseli posílat dopisy do Bruselu“.
Právě podněty k Evropské unii ale bránila pirátská poslankyně Olga Richterová. Podle ní jsou obavy z netransparentního rozdělování dotací zcela na místě. „Pan ministr jen zastírá, ale všichni vědí, o jaké firmy jde,“ reagovala Richterová s tím, že Úřad vlády se mohl v orgánech Evropské unie jednoduše zeptat, zda premiér ve střetu zájmů je, či nikoliv. „Já chci, aby občané věděli, že tyto agromamuti mají životní zájem na tom, aby k nim ty peníze chodily,“ dodala.
Do Pirátů se kvůli tomu ostře opřel poslanec Radim Fiala. „Vymysleli jste nový ideologický směr jménem antibabišismus,“ rýpl si do opoziční strany. Zastání našel u ministra Tejce, podle kterého se Piráti snaží „ohrozit tento průmysl“, na němž je přitom podle vládních představitelů závislá i potravinová bezpečnost státu.
Kritikou na adresu premiéra nešetřil ani poslanec Lipavský. „Já si nemyslím, že prezident udělal chybu, ale že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů jako princezna Koloběžka,“ glosoval situaci.
Jeho slova podpořila i Richterová, která upozornila na právní kličky současného uspořádání holdingu. „Svěřenecký fond není řešení a jeho děti mu mohou pak předat správcovství,“ varovala poslankyně. Její slova následně stručně komentoval Fiala: „Toto budeme poslouchat čtyři roky.“
Vláda má být řádný hospodář, říká poslanec SPD
Podle poslance Tomáše Doležala (SPD) Babiš splnil to, co mu uložilo české i evropské právo. „Nemyslím si, že by něco porušil. Nemůžu však na jistotu říci, že Evropská unie dotace proplatí. Pokud ne, měla by se vláda chovat jako řádný hospodář a chtít peníze proplatit po Agrofertu,“ uvedl v neděli v debatě na České televizi.
Dopis od EU není podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) jakkoliv útočný, není zatím jasné, jak celá situace dopadne. „Jde zatím o úřednickou věc, není tam nic závažného, my počkáme na finální rozhodnutí,“ řekl.
Opoziční poslanec Jiří Havránek (ODS) souhlasí s Juchelkou v tom, že je nutné počkat na finální rozhodnutí. „Než se však všechno vyřeší a vysvětlí, měli by se dotace pro Agrofert zastavit. Pokud chcete být dobrým hospodářem, neměli byste je zatím vyplácet,“ uvedl.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zhruba před měsícem na základě analýz uvedl, že je řešení střetu zájmů premiéra ve vztahu k Agrofertu pomocí svěřenského fondu v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Jaký by byl případně další postup, pokud by Evropská komise rozhodla, že Česku neproplatí podpory, které SZIF nyní opětovně vyplácí firmám z Agrofertu, nechtěla mluvčí fondu předjímat.