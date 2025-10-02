ONLINE: Politici se přou, jak lidem zdraží život povolenky. Hřib si přinesl analýzu

„Vládní strany u nás moc šanci nemají. Jsem dlouhodobý a zklamaný volič ODS,“ řekl lídr Motoristů Turek. Podle něj volby vyhraje hnutí ANO.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib řekl, že by nepodpořili vládu, kde by byli právě Motoristé. Rovněž by odmítl podpořit vládu, kde by bylo například hnutí ANO či SPD. Hřib se poté vymezil vůči tomu, že Sněmovna navrhla, že se odpustí daně miliardářům z prodejů firem, když bude zisk větší než 40 milionů korun. Nazval to „dárečkem pro miliardáře“.
Šéf SPD Tomio Okamura, který dorazil na debatu s velkým množstvím papírů, které zaplnily jeho stůl, v debatě zdůraznil, že SPD trvá na referendu. „Jsme jedna z posledních zemí Evropy, která nemá zákon o referendu,“ řekl Okamura.
„Za veřejné peníze propagují migraci“
Ohledně dotazu, kde by strany chtěly ušetřit, Turek řekl, že by například seškrtal peníze pro neziskové organizace. „Neříkám, že tohle přinese nějaké ohromné desítky miliard do rozpočtu, ale je to jedna z věcí, kde se určitě dá začít,“ uvedl Turek.
Konkrétně mu vadí neziskovky věnující se politice. „Ať existují, nikdo by je nezakazoval, ale ať jsou prostě financovány ze svých zdrojů,“ dodal lídr Motoristů. U neziskových organizací by škrtalo také SPD.
„Podporujeme neziskové organizace, které se starají o staré lidi, sport nebo dělají dětské kroužky,“ řekl Okamura. Podle jeho slov mu ale vadí neziskovky, které „za veřejné peníze propagují například migraci do České republiky“.
K šetření se vyjádřila také Konečná. Podle jejích slov nestačí jen škrtat v rozpočtu. „My se domníváme, že tomu rozpočtu chybí i ty příjmy, které nám unikají do zahraničí. Je to 400 až 500 miliard, které nám tady odchází a vznikají díky práci českých lidí a jsou různými optimalizacemi, smlouvami mezi dcerami a matkami těch firem a podobně, vyváděny do zahraničí,“ uvedla lídryně Stačilo!.
„Energetický kupón“
Téma se poté stočilo k energiím a povolenkám. Okamura pronesl, že pokud bude SPD ve vládě, tak nemá problém s braním ropy z Ruska. Podle jeho slov mu jde o levné energie. Cesta k nim podle něj vede také přes ČEZ.
„My si myslíme, že je potřeba vykoupit minoritní podíl v ČEZu, protože tím by stát získal nějakých 250 miliard korun,“ zdůraznil Okamura.
Piráti mají podle Hřiba jasný plán k emisním povolenkám. „Ten plán se jmenuje energetický kupón. V podstatě je to o tom, že se vezmou ty peníze, co se vyberou na těch emisních povolenkách, a vrátíme je lidem. Čtyřčlenná rodina dostane za rok zhruba 9 tisíc korun,“ představil šéf Pirátů, který si s sebou přinesl dokonce analýzu povolenek.