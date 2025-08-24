Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

„Vedle toho Andrej Babiš říká, jak se přibližuje program hnutí ANO programu SPD. To jsou přímé jeho citace, ne naše dedukce nebo vyvozování nějakých závěrů ze samotného programu,“ uvedl dále ministr Kupka. Současně zmínil, že Babiš v něčem podobně jako Okamura vyvolává nenávist u veřejnosti vůči Ukrajincům.
„Říká, že naše vláda nemyslí na české občany, ale na Ukrajince, to je přece lež jako věž,“ zdůraznil Kupka a pokračoval. „To, že děláme kroky, které míří k větší bezpečnosti země, to je především snaha zajistit lepší podmínky pro české občany,“ odpověděl ministr v Partii na otázku, kde vidí nebezpečí, když ANO říká, že by nedovolilo referendum o vystupování z NATO nebo z Evropské unie.
„ANO je vlastně jediný možný koaliční partner“
Poslanec za SPD Radim Fiala poté řekl, že hnutí má referendum o Evropské unii dlouhodobě v programu. „No a uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud se ptáte na možné koaliční partnery, tak pro nás ANO je vlastně jediný možný koaliční partner,“ doplnil Fiala.
V pořadu se také řešila schůzka předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, premiéra Petra Fialy (ODS) a šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba. „Bylo by fajn, kdybychom měli nějakou schůzku, abychom jasně odmítli některé věci,“ řekl poslanec za STAN Petr Letocha. Pokud podle něj Hřib na úterní schůzku nedorazí, tak možností bude ještě spousta. „To, že nechceme jít do vlády s hnutím ANO, má své důvody,“ podotkl Letocha.
Místopředseda hnutí ANO Robert Králíček uvedl, že to vnímá spíše jako rétoriku hnutí STAN. Podle jeho slov by se měl nový ministr obrany podívat na muniční iniciativu. „Říkáme, že by bylo lepší v dané iniciativě pokračovat s úzkou spoluprací s NATO,“ doplnil Králíček.