Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Autor:
  12:30aktualizováno  12:30
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš podobně jako šéf SPD Tomio Okamura vyvolává nenávist ve společnosti vůči Ukrajincům. „Pro Okamuru je to živná půda,“ doplnil Kupka. V diskuzi také přišla řeč na volební témata či program.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS). | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
9 fotografií

„Vedle toho Andrej Babiš říká, jak se přibližuje program hnutí ANO programu SPD. To jsou přímé jeho citace, ne naše dedukce nebo vyvozování nějakých závěrů ze samotného programu,“ uvedl dále ministr Kupka. Současně zmínil, že Babiš v něčem podobně jako Okamura vyvolává nenávist u veřejnosti vůči Ukrajincům.

„Říká, že naše vláda nemyslí na české občany, ale na Ukrajince, to je přece lež jako věž,“ zdůraznil Kupka a pokračoval. „To, že děláme kroky, které míří k větší bezpečnosti země, to je především snaha zajistit lepší podmínky pro české občany,“ odpověděl ministr v Partii na otázku, kde vidí nebezpečí, když ANO říká, že by nedovolilo referendum o vystupování z NATO nebo z Evropské unie.

„ANO je vlastně jediný možný koaliční partner“

Poslanec za SPD Radim Fiala poté řekl, že hnutí má referendum o Evropské unii dlouhodobě v programu. „No a uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud se ptáte na možné koaliční partnery, tak pro nás ANO je vlastně jediný možný koaliční partner,“ doplnil Fiala.

Kalkulačka k volbám

V pořadu se také řešila schůzka předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, premiéra Petra Fialy (ODS) a šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba. „Bylo by fajn, kdybychom měli nějakou schůzku, abychom jasně odmítli některé věci,“ řekl poslanec za STAN Petr Letocha. Pokud podle něj Hřib na úterní schůzku nedorazí, tak možností bude ještě spousta. „To, že nechceme jít do vlády s hnutím ANO, má své důvody,“ podotkl Letocha.

Místopředseda hnutí ANO Robert Králíček uvedl, že to vnímá spíše jako rétoriku hnutí STAN. Podle jeho slov by se měl nový ministr obrany podívat na muniční iniciativu. „Říkáme, že by bylo lepší v dané iniciativě pokračovat s úzkou spoluprací s NATO,“ doplnil Králíček.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Obrazem

OBRAZEM: Mistrovství republiky v atletice přineslo řadu zajímavých momentů

SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Úhel pohledu

Geniální stratégové TOP 09, KDU-ČSL a ODS zase udělali reklamu opozici SPOLU

Volby by vyhrálo hnutí ANO. SPD je třetí těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Glosa

Když vás jednou pokaká holub. Opravdu má pak člověk štěstí?

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Mluví o jednáních, ale rukojmí obětuje, kritizovali demonstranti v Izraeli Netanjahua

Jeden z prvních Čechoslováků u elitní 138. perutě. Doma mu život ničili komunisti

Česko zažilo zatím nejchladnější ráno letošního léta. Někde mrzlo, padaly i rekordy

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

V kurské elektrárně vzplál po útoku ukrajinského dronu oheň, je uhašen

Úhel pohledu

Dnešní Evropa dokáže vyrobit jen máloco špičkového. Ztratila schopnost kapitalizovat své inovace

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.