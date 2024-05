Rakušan: Fňuk, fňuk ANO je legrační. Nenecháme se vytočit, řekl Havlíček

V kampani před volbami do Evropského parlamentu totiž vsadila koalice SPOLU i na antikampaň. Na sociální sítích sdílejí její politici parodii billboardu a hesla hlavního soupeře, opozičního ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš i Klára Dostálová, která je jedničkou kandidátky ANO, na ní mají na tváři ruskou vlajku místo české a změněné heslo tvrdí „Rusko, pro tebe všecko“.

Místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček v neděli při debatě řekl, že hnutí také nedávalo na billboardy vedle Rakušana třeba ruského prezidenta Vladimira Putina. „My se pochopitelně budeme bránit. Nenecháme se vytočit,“ komentoval Havlíček s tím, že na antikampaň reagovat musí. „My zahájili kampaň pozitivně. Na nikoho jsme neútočili,“ zdůraznil.

Podle Havlíčka nikdo ve hnutí nefňuká

Rakušan na antikampaň reagoval slovy, že by STAN do podobné podoby kampaně nešlo. Podle něj však podobné metody používá i ANO. „Fňuk, fňuk ze strany ANO mi přijde legrační,“ komentoval Rakušan. Podle Havlíčka však nikdo ve hnutí nefňuká.

Ke kampani SPOLU se již v týdnu vyjádřil i prezident Petr Pavel. Podle jeho slov je stejně nefér a nebezpečná jako výroky předsedy Babiše, které podněcují protiukrajinské nálady. Jedno ani druhé podle Pavla nezlepší politickou kulturu v Česku a nezvýší důvěru občanů v politiky.

Řeč se také stočila k Ukrajině. Rakušan řekl, že je nutné pomoc zesílit. „Tak se ukončí válka. Znovu opakuji, že všichni chceme mír,“ uvedl. Ohledně další možné uprchlické vlny z Ukrajiny doplnil, že Česko se na to připravuje.

Podle Havlíčka je nutné si říci, co Česko chce. „Ukrajina se bohužel dostává do smyčky, nemá dostatek vojáků. Odhaduje se, že stovky tisíc bojeschopných vojáků jsou v Evropě. Na to se musí upravit zákon, aby se mohli vracet,“ reagoval. Pokud se podle něj nepodaří válku ukončit, budou mít všichni velký problém.

Ohledně vracení bojeschopných vojáků na Ukrajinu, Rakušan řekl, že je to velmi citlivá otázka. „Není to jednoduchá záležitost,“ odvětil. Současně ale zdůraznil, že muži by měli pomáhat své vlasti.