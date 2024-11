Za zdražením másla stojí mlékárny, zneužívají situaci na trhu, řekl Výborný

Výborný v debatě uvedl, že v Česku není máselná krize. „Je zjevné, že situaci před Vánoci se někteří snaží využít či zneužít. Je to nedůstojné,“ doplnil s tím, že jako ministr nemá šanci to nějak ovlivnit. Současně však podotkl, že není důvod, aby bylo máslo drahé.

Výborný také připomněl, že výkupní ceny mléka stouply jen o několik desítek haléřů, problém podle něj není na straně chovatelů a farmářů. „Je zjevné, že se situací snaží zneužít část mlékařů. To jde v ruku v ruce s těmi, co máslo prodávají. Problém je u potravinářů a obchodníků. Budu chtít, aby příslušné kontrolní orgány věc prověřily,“ podotkl.

„Nám jste říkali Babišova drahota“

„Cenu neurčujete, ale není pravda, že byste situaci nebyli schopni ovlivnit,“ reagoval místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. Upozornil v této souvislosti na vysoké ceny energií. Zejména vstupy, tedy krmiva a hnojiva, jsou podle něj kvůli tomu dražší. Mezi další důvody patří oproti jiným zemím vyšší daň z přidané hodnoty i obchodní taktika obchodních řetězců, poznamenal.

„Nám jste říkali Babišova drahota,“ pokračoval Havlíček. Zároveň také zmínil vysoké ceny za vánoční kolekce. Výborného to podle svých slov zaskočilo. Pokud podle něj tomu tak je, mělo by se to prověřit. Obchodní praktiky při prodeji potravin, tedy například různé slevové akce, jsou podle ministra za hranou toho, co jsou schopni spotřebitelé unést a pochopit.

„Myslím, že bude na místě, aby se tomu začala věnovat Česká obchodní inspekce. S ministrem (Lukášem) Vlčkem (ministr průmyslu a obchodu, STAN) o tom budu hovořit. Protože to, co se ukazuje na trhu, je pro zákazníka naprosto matoucí. Touto zmatečností se někdo na trhu snaží uvést zákazníka do chaosu, na kterém potom vydělá,“ řekl Výborný.

„Nesnažte se kreativně ovlivňovat obchodníky, potravináře a zemědělce, protože je stejně neovlivníte. Naštěstí se pohybujeme v tržním prostředí,“ reagoval na jeho slova Havlíček.

Máslo podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) dále zdražuje. V říjnu stálo 275,06 koruny za kilogram, tedy asi 68,8 koruny za běžnou kostku o 250 gramech. Proti září se cena zvýšila o 11,2 procenta, ve srovnání s loňskem o 34,04 procenta. Letošního maxima dosáhly i ceny mléka, eidamu a vajec.

Současných seniorů se reforma netýká

Ministr Výborný v pořadu také obhajoval důchodovou reformu, kterou prosadila koalice. „Reforma je jistotou pro dnešní třicátníky a čtyřicátníky, aby měli důstojné penze,“ řekl Výborný s tím, že současných seniorů se reforma netýká.

Důchodová reforma počítá mimo jiné s tím, že věk odchodu do penze se má zvyšovat až na 67 let. Na předčasný nekrácený důchod bude mít nárok asi 14 tisíc lidí v nejnáročnějších profesích. Dalším bude jejich zaměstnavatel posílat příspěvek ve výši 4 procenta z jejich hrubého příjmu na individuální penzijní připojištění. Zaměstnavatel bude mít povinnost přispět.

„Reforma je hotová. Není to tak, že bychom předkládali něco nehotového,“ zdůraznil ministr. „Je to promyšlené. Na odchodu do důchodu a zastropování na 67 letech tak, aby to bylo únosné a přiměřené, jsme se shodli úplně napříč. Já si dokonce myslím, že řada kolegů i tady od pana místopředsedy ANO s tím vlastně je srozuměna a považuje to za rozumný krok. Byť oni říkají, že nechtějí žádnou reformu, což je hrubě nezodpovědné,“ řekl ministr.

Na jeho slova reagoval Havlíček. „Odmítáme s tím pomáhat,“ opáčil Havlíček, který narážel na náročné profese. Největší boj byl do posledních chvíle i v rámci vládní koalice o to, kdo bude moci odejít do předčasné penze bez jejího krácení. „Nemá to s reformou nic společného,“ doplnil Havlíček.

Výborný oponoval, že důchodovou reformu mohla připravit minulá vláda. „Hnutí ANO nemá vůbec žádný recept. Buď máte něco připraveného a měli jste dva roky to dát na stůl, nemáte vůbec nic,“ řekl ministr.

Podle Havlíčka si vláda koupila voliče, když slibovala, že nezvýší věk odchodu do důchodu. „Ukázalo se nutné, aby se pracovalo s postupným zvyšováním věku odchodu do důchodu,“ odpověděl Výborný.