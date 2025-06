Decroix se v případě potvrzení prezidenta Pavla v příštím týdnu stane novou ministryní spravedlnosti. Na postu nahradí Pavla Blažka, který odstoupil kvůli kauze darovaných bitcoinů. Nová ministryně plánuje na ministerstvo přivést osobu, která bude zárukou transparentního vyřešení kauzy.

Její jmenování je problematické pro opozici. Ta by si na jejím místě představovala do čela ministerstva spravedlnosti nestranného odborníka. Pro Piráty je tento bod nutností, aby nepodpořili hnutí ANO v hlasování o nedůvěře vlády. O svolání schůze sněmovny k projednání nedůvěry chce hnutí ANO navrhnout koncem příštího týdne. Pokud se tak stane bude se jednat o již čtvrté hlasování o nedůvěře vlády Petra Fialy.

Jde o největší skandál od roku 1989, tvrdí Alena Schillerová. Ta v debatě České televize čelila i otázce na výrok předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který ve svém proslovu řekl, že by strana ODS měla být zakázána. Nic takového se však podle Schillerové interně v hnutí ANO neřešilo.

V debatě došlo i na jméno náměstka ministra spravedlnosti za hnutí STAN Karla Dvořáka. Alena Schillerová i Eva Decroix mají k dispozici e-mailovou komunikaci, která má dokazovat, že celá kauza se řešila na poradě ministerstva spravedlnosti minulého roku a písemnost byla předána Karlu Dvořákovi. Na dotaz, zda se mluví o jeho odvolání, sdělila Decroix v debatě, že se nejdříve musí celá záležitost prošetřit.

Podle senátora za hnutí STAN Ondřeje Lochmana jde o nařčení, o němž předpokládá, že je křivé.

Decroix uvedla, že z e-mailu vyplývá, že záležitost byla někdy v prosinci 2024 řešena na poradě vedení ministerstva a písemnost byla přidělena náměstku Dvořákovi. Zdůraznila zároveň, že v nynější fázi se sbírají fakta a neumí posoudit, zda by měl být Dvořák dál náměstkem. „V okamžiku, kdy nastoupím na ministerstvo, tak je nutné toto projednat jak se stranou STAN, tak s panem náměstkem, jaké informace měl k dispozici a zda byl schopen je posoudit, respektive zda selhal v jejich posouzení,“ řekla Decroix.

„Je tam komunikace v rámci ministerstva spravedlnosti, že o tom náměstek Dvořák věděl,“ uvedla k e-mailu Schillerová. Na dotaz, zda tuto elektronickou komunikaci předá policii, uvedla, že s ní naloží tak, jak se s ní naložit má.

Dvořák (STAN) už dříve napsal, že chce s Decroix spolupracovat na ohlášené prověrce případu, který stál pozici ministra Pavla Blažka (ODS). Zopakoval, že v aféře nefiguroval. V dřívějších rozhovorech v médiích Dvořák uváděl, že ze všech dokumentů ke kauze viděl jeden dopis od advokáta muže, který později kryptoměnu zhruba za miliardu korun daroval, a odpověď ministerstva. Muž byl v minulosti odsouzen za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Lochman soudí, že se část opozice snaží o bulvarizaci tématu. STAN však zatím neplánuje podpořit hnutí ANO ve snaze o vyslovení nedůvěry. „Možná byste to oslavovaly, možná by si někdo zatančil taneček na TikToku,“ dodal Lochman směrem k místopředsedkyni hnutí ANO. Právě hlasy hnutí STAN by opozice potřebovala, aby měla nadpoloviční počet poslanců potřebný pro odvolání vlády.

V kauze se řeší i další jména

V diskuzi často znělo jméno ministra financí Zbyňka Stanjury. Opozice požaduje jeho rezignaci. Ten se o záměru Blažka přijmout bitcoiny dozvěděl z oficiálního dopisu z 30. ledna tohoto roku. V dokumentu žádal Blažek Stanjuru o schůzku právě kvůli problematickému daru.

Pro opozici je klíčové, že zapojené osoby neinformovaly bezpečnostní složky o tom, že za zdrojem peněz mohou být nelegální aktivity. Samotná koncová částka je taky problematická, protože 99,5 procenta korunové hodnoty zmíněné bitcoinové peněženky je dán růstem ceny bitcoinu.