Předložíme seznam profesí pro pracovní karanténu, slíbil ministr Rakušan. Může se to týkat řidičů či prádelen

Ministr vnitra Rakušan v pondělí předloží Ústřednímu krizovému štábu seznam profesí, jichž by se týkala pracovní karanténa. „Chci debatu s hejtmany,“ uvedl v neděli v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by tak mohli i nadále chodit do práce, avizoval v pátek ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.