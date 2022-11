Babiš je lhář, opakoval Vystrčil. Zlobí se jen na zrcadlo, opáčil šéf ANO

„Pan Andrej Babiš je lhář, usvědčený lhář. Dokonce existuje webová stránka, kde jsou jeho lži sumarizovány. Za tu velmi děkuji. Doporučuji všem přečíst. A to je základní informace, kterou by všichni měli vědět, na to by měli všichni pamatovat až půjdou volit prezidenta,“ pustil se v diskuzním pořadu Miloš Vystrčil do předsedy opozičního hnutí ANO a kandidáta na prezidenta.

Vystrčila dopálila diskuze v Partii na CNN Prima NEWS o férovosti kampaně před senátními volbami na Vysočině, ve kterých se utkal o křeslo senátora s Janou Nagyovou, obviněnou v kauze Čapí hnízdo, kterou Babiš vehementně podporoval.

„Na Vysočině jsme porazili dvojici Nagyová, Andrej Babiš – udělali maximum a prohráli. Děkuji, že lidé uvěřili mně, a ne jeho lžím,“ prohlásil Vystrčil.

Babiš na to zareagoval: „Panu Vystrčilovi bych rád připomněl, že jsem jen citoval titulky médií. Rozumím tomu, že to pro něj není hezké čtení, ale je to vizitka jeho 25letého působení v politice.“

„Takže se zlobí jen na zrcadlo. Vzpomínám si, jak pan Vystrčil se před volbami neustále oháněl slušností, ale jako drtivá většina politiků ODS na své sliby po svém zvolení hned zapomněl,“ dodal expremiér na dotaz MF DNES.

Byl by dobrým prezidentem, míní Vildumetzová

Členka předsednictva ANO Jana Mračková Vildumetzová, která byla druhým hostem pořadu se předsedy hnutí okamžitě zastala s tím, že kampaň vládních stran proti němu také rozhodně nebyla férová a připomněla bilboardy na kterých byl Babiš srovnáván s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Já vím, že máte jediné téma a tím je, jak dostat pana Babiše z politiky,“ reagovala. Podle Vildumetzové by byl Babiš dobrým prezidentem díky svým bohatým politickým zkušenostem, jeho výhodou jsou podle ní i jeho jazykové dovednosti a zahraniční kontakty.

„Byl jako ministr financí či premiér pracovitý a umí dosáhnout svého. Je to kandidát, který jako jediný má politické zkušenosti. Nikdo z nich nebyl úspěšný ministr financí a čtyři roky premiér. Bude jako prezident bojovat za lidi, má spoustu kontaktů v rámci zahraničí politiky, sešel se s ním francouzský prezident během summitu. Má jazykové zkušenosti,“ uvedla.

Babiš podle ní společnost nerozděluje, jak se o něm často říká. „Je polarizující možná v tom, že chce, aby lidé pracovali a měli výkon. Chce, aby ty věci byly v pořádku. Kolikrát jsem s ním taky bojovala jako hejtmanka, když jsem bojovala za peníze pro obce,“ řekla.

Vildumetzová dodala, že předseda ANO nebyl přítomen a Vystrčil by si to měl, pokud chce, vyříkat v debatě přímo s ním. Tomu se Vystrčil, jak sám říká, nebrání. „Rád s ním půjdu do debaty. Jediné jeho téma ve volbách do Senátu byl ‚antiVystrčil‘,“ řekl.

O Vystrčilovi se spekulovalo jako o možném prezidentském kandidátovi vládní koalice, nakonec se však strany rozhodly jen podpořit tři již známé kandidáty. Za rozhodnutím nepustit se do boje o Hrad ale podle Vystrčila nestála vyhrocená kampaň v nedávných volbách do Senátu.

„Když mě lidé zvolili senátorem a dali mi tu důvěru, že to budu vykonávat na sto procent, tak já nemůžu říct, to mi nestačí, já budu kandidovat na prezidenta,“ vysvětloval. Na otázku, jestli je pravda, že ho k tomu přemlouval premiér Petr Fiala, odpověděl Vystrčil diplomaticky. „Je pravdou, že jsme se o té možnosti sice několikrát bavili, ale já jsem mu několikrát řekl, že s tím nepočítám a že chci pokračovat ve své roli v Senátu,“ řekl staronový předseda horní komory Parlamentu.