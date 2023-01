Vládní politici i polští novináři odsoudili nechuť pomoci, Babiš se opravil

V debatě se probíraly předpoklady k funkci prezidenta, prezidentská kampaň, komunistická minulost, ekonomika i stále aktuální válka na Ukrajině.

„Ještě, že na tu debatu Andrej Babiš přišel. Díky tomu jsme všichni mohli vidět a slyšet, že je přímým a konkrétním nebezpečím pro naši zemi. Všechny okolo by nechal sežrat Putinem, který by pak přišel pro nás. Destabilizuje naši pozici v rámci svobodného světa. Fakt hanba,“ reagoval na debatu šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na svém twitterovém účtu.

„Andrej Babiš je zlo. A dnes jsme se o tom mohli opět přesvědčit,“ uvedla Danuše Nerudová, která se také ucházela prezidentskou funkci, ale s 13,92 % hlasů skončila v prvním kole na 3. místě.

Vojáky bych neposlal, řekl Babiš. Pak se opravil

Největší kritiku ale vyvovala Babišova odpověď na dotaz moderátora, zda by Česko mělo vyslat své vojáky do otevřeného konfliktu v hypotetickém případě, kdy by bylo napadeno Polsko či pobaltské státy.

„Ne, určitě ne. Já chci mír, já nechci válku. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války,“ uvedl na dotaz moderátora expremiér Babiš. Otázku ale označil za čistě teoretickou a zdůraznil, že hlavní je zabránit válce.

„Když Andrej Babiš říká, že by nedodržoval závazky plynoucí z našeho členství NATO, tak by to v konečném důsledku byl on, kdo by nás do války zatáhl. Kolektivní obrana stojí na tom, že si vzájemně pomáháme. On by nás nechal samotné, bezbranné. Je nebezpečím pro naši zemi,“ napsala na Twitteru v návaznosti na jeho odpověď předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Představa, že bychom hypoteticky měli prezidenta, co v klíčové bezpečnostní otázce řekne naprosto mimózní prohlášení v živém vysílání a až s odstupem času, když zjistí, co spustil za lavinu i mezinárodní ostudy, tak začne brát zpátečku. To je myslím silná motivace toto nedopustit!“ uvedl ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka.

Ministryně obrany Jana Černochová v reakci na Babišova slova v televizní diskusi řekla, že si je neumí vysvětlit. „Jsme členem NATO, které je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky,“ uvedla.

Černochová na debatu v pondělí ráno opět zareagovala. „Tak včera jsme mohli v přímém přenosu vidět, jaký je Andrej Babiš talentovaný diplomat. Ubezpečit v jeden moment 29 státníků zemí Severoatlantické aliance, že se na ně Česká republika v případě jejich napadení vykašle, je opravdu velký diplomatický majstrštyk,“ napsala ministryně.

Babiš po vysílání svá slova z živého přenosu opravil. „V duelu jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata,“ uvedl později na Twitteru Babiš.

Babišův protikandidát Petr Pavel, který v minulosti vedl českou armádu a byl předsedou Vojenského výboru NATO, řekl, že Česko má jako země NATO závazek přijít ostatním členským zemím v případě napadení na pomoc. ČR je členem Severoatlantické aliance od roku 1999, stejně jako Polsko. O trojici pobaltských zemí se NATO rozšířilo o pět let později. Pavel připomněl právě článek pět.

„Když už jsme členem nějaké takové organizace, tak nejenom, že z toho těžíme v rámci kolektivní bezpečnosti, ale také do toho něco dáváme. A to je ten náš závazek účastnit se společně, když bude napaden někdo jiný,“ uvedl.

I na Pavla mířila kritika. Proti tvrzení generála, který v debatě řekl, že Přísaha vyjádřila podporu Andreji Babišovi, se ohradil její zakladatel a bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta.

Zaskočená polská média

Také polská média zaskočilo tvrzení Babiše, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské země české vojáky na pomoc určitě neposlal. V reakci na výroky bývalého premiéra v nedělní televizní debatě se v Polsku pozastavují nad tím, zda Babiš zapomněl na české závazky plynoucí z členství v NATO.

Tyto jeho výroky citují polská média. „Překvapivá slova kandidáta na českého prezidenta“, nadepsal svoji zprávu o nedělní debatě internetový portál Polského rozhlasu. Uvádí také, že Babišův protikandidát Pavel vysvětlil, že na základě pátého článku Severoatlantické smlouvy by bylo povinností Česka podílet se na obraně spojence. Připomněl, že pokud je Česko členem takové organizace, nevyužívá jenom kolektivní obrany, ale také něčím přispívá. „Společný postup v případě útoku na jinou zemi je naší povinností,“ připomněl polský rozhlas Pavlova slova.

„A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?,“ pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní portál niezaležna.pl. „Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti,“ napsal portál businessinsider.pl a Babiše označil za „osobnost plnou kontroverzí“. Připomněl také, že v minulosti se tento politik vyjádřil vulgárně o polských potravinách.