Za slova o odvolání vlády sklidil Bašta potlesk. Byl by to puč, míní Hilšer

„Šestice těchto kandidátů potřebuje zazářit, potřebuje dostat prostor, a ten dnes také dostane,“ zahájil první televizní superdebatu s prezidentskými kandidáty na CNN Prima NEWS a Primě moderátor Petr Suchoň. Rozdělení televizních debat na dvě – pro tři favority a ostatní kandidáty – nicméně hned v úvodu svého slova zkritizoval senátor Fischer.

Prezidentští kandidáti čelili nejen sobě navzájem, ale také hledišti s publikem. Diváci mohli během debaty hlasovat pro kandidáta, který podle nich podal nejpřesvědčivější výkon. Zvítězil u nich prezidentský kandidát SPD Bašta, druhý se celou debatu držel Fischer a třetí skončil podnikatel Diviš.

Kandidáti kritizovali kroky vlády

Prezidentští kandidáti dostali za úkol jmenovat konkrétní opatření, která by doporučovali vládě v pomoci občanům v nynější energetické krizi a inflaci. Ve většině se tvrdě opřeli do současné vlády Petra Fialy, která podle některých kandidátů občany přehlíží.

„Čeká nás recese. Obávám se, že politici budou zlehčovat problémy lidí a firem a budou šetřit na lidech, zdravotnictví i důchodech,“ prohlásil šéf odborů Středula a vyčetl politikům, že v době současné krize sami sobě zvýšili platy, místo aby peníze přidali rodinám s dětmi, což je podle něj skandální.

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Zima prohlásil, že by prosazoval, aby vláda podporovala české firmy a více diktovala ceny energií na trhu skrze svůj většinový podíl ve firmě ČEZ.

Tlak vlády na energetický gigant tak, aby se snížily ceny energií, by podpořil i Diviš. „Myslím si, že je neakceptovatelné, aby Česko, které je světovou velmoci na poli výroby elektřiny, mělo nejvyšší cenu elektřiny v Evropě. Také máme nejdražší telekomunikační poplatky v Evropě,“ prohlásil podnikatel v prezidentské debatě.

Senátor Hilšer zase zmínil důležitost konkrétně cílené pomoci pro seniory, mladé rodiny s dětmi, samoživitele a nízkopříjmové domácnosti. „Prezident musí dbát na to, aby se v krizích bohatší nestávali ještě bohatší a ti co jsou slabší, chudší, aby se nestávali ještě slabšími,“ řekl Hilšer a navrhl, aby se zvýšil příspěvek na bydlení.

Fischer by zase doporučil vládě, aby se zaměřila na vysoké marže obchodníků u potravin, i dalšího zboží včetně energií.

Kandidát SPD prohlásil, že jeho prvním krokem v prezidentské funkci by bylo odvolání vlády. „Rok 2022 byl plný nepříjemných překvapení, která většinou vycházela z chybné politiky této vlády, napáchala daleko víc škody než kdokoli předtím,“ prohlásil Bašta. Za svá slova sklidil velký potlesk, ozvalo se ale i pár bučení.

„Nejhorší je, když politici slibují něco, co je nerealistické. Ať se na mě pan Bašta nezlobí, ale slibuje něco, co by bylo pučem. Pokud máme fungovat, tak musíme ctít ústavu,“ oponoval mu Hilšer a moderátorka Terezie Tománková dodala, že i podle mnoha politologů by takový krok byl protiústavní.

Téma války na Ukrajině vyvolalo emoce

Silné bučení si Bašta vysloužil za slova o ukončení konfliktu na Ukrajině. „Domnívám se, že i špatný mír je lepší než válka, byl bych kategoricky proti vyslání našich sil mimo území České republiky do cizí války,“ řekl v debatě.

Hilšer mu oponoval, že s teroristy a agresory se nevyjednává o míru ve chvíli, když má napadený pistoli u hlavy, Středula zase varoval před tím, aby z konfliktu Rusko cokoliv získalo, což by mohlo být velmi nebezpečný precedens. „O míru si musí rozhodnout Ukrajina sama, bez jejího rozhodnutí to nepůjde. Je na ní, kdy zasedne za stůl se zločincem Putinem,“ mínil Diviš. Fischer vyzdvihl pokračování v podpoře bojujících Ukrajinců.

Na závěr vyzvala většina prezidentských kandidátů, ať všichni občané přijdou k volbám. Diviš lid vyzval, ať volí srdcem dobro, nikoliv menší zlo.

Kandidáty rozdělila televize podle preferencí z aktuálních předvolebních průzkumů do dvou debat. Týden a půl před prvním kolem prezidentských voleb se tak mezi sebou utkají ti kandidáti, kteří výrazně zaostávají za trojicí favoritů Petrem Pavlem, Danuší Nerudovou a Andrejem Babišem, kteří si drží preference okolo 25 procent hlasů.

Podle nejnovějšího volebního modelu agentury Median pro MF DNES by za „velkou trojkou“ skončili senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer. Ovšem s výrazným odstupem. Oba by získali lehce přes čtyři procenta hlasů. Ještě hůře jsou na tom Jaroslav Bašta, Josef Středula či bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který by nezískal ani celé jedno procento.

Do druhého kola prezidentské volby má šestice kandidátů podle aktuálních průzkumů daleko. Nicméně třetina voličů však podle průzkumu ještě není rozhodnutá, komu dá svůj hlas, a rozhodnout mohou právě televizní debaty. Tři největší favorité dostanou prostor ve vlastní debatě na stanicích CNN Prima NEWS a Primy za týden, ovšem Babiš svou účast zatím nepotvrdil.