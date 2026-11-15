Předseda Sněmovny Tomio Okamura odmítl, že by čeští vojáci působili na Ukrajině byť jen v mírových silách. „Nechceme, aby se český občan jakkoliv přímo zapojoval do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ uvedl s tím, že ministerstvo obrany vedené SPD takové akce ze zahraničních cvičení vyškrtlo. Každý, kdo chce, aby Češi na Ukrajině bojovali, „má možnost nám to ukázat jako první a přihlásit se tam a jít do první linie,“ dodal Okamura.
Někdejší předseda ODS a premiér Fiala takový postup označil za chybu, která poškozuje důvěryhodnost Česka u spojenců. „Na Ukrajině jde o naši bezpečnost,“ zdůraznil Fiala s tím, že cvičení v Polsku se netýká bojů na frontě, ale přípravy na garance míru po uzavření příměří.
Ministr zahraničí Macinka spory v koalici mírnil s tím, že Česko je do akce zapojeno alespoň na velitelské úrovni. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel naopak varoval, že neúčastí vojáků se země v zahraniční politice propadá „do druhé třídy“.
Havel čeká na Letné statisíce. Okamura mluvil o kriminalizaci názorů
Další část debaty se stočila především k odpolední demonstraci spolku Milion chvilek na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií.
Havel uvedl, že očekávaná účast na Letné je vizitkou současné vlády: „Ta občanská společnost je prostě vyděšená z té vaší snahy, co chcete udělat s veřejnoprávními médii,“ řekl Havel s tím, že očekává statisíce lidí.
Macinka naopak označil odpolední shromáždění za čistě opoziční a organizovanou akci, na kterou podle něj nepřijde žádný volič koalice. Zároveň zpochybnil přínos spolku Milion chvilek a jeho předsedy Mikuláše Mináře. „Tito lidé svými demonstracemi neudělají vůbec nic pro žádného normálního občana České republiky,“ prohlásil Macinka. Na adresu Mináře pak řekl, že „vybírá miliony korun a pak je redistribuuje bůhvíkam“.
Fiala podpořil právo občanů ozvat se proti zásahům do nezávislých institucí a připomněl, že i proti jeho vládě se demonstrovalo, tehdy však podle něj kabinet „neměnil a neporušoval pravidla“.
Okamura v reakci na protesty uvedl, že právo pořádat shromáždění a pochody je skvělé a sám jich v minulosti zorganizoval mnoho. „Vždycky jsem si to užil, bylo to skvělý a měl jsem dobrý pocit, že v rámci možností můžu demokraticky vyjadřovat své názory. Ten pocit jsem ztratil poté, co mě současná opozice, bývalá vláda kriminalizovala za můj pravdivý legální názor,“ dodal Okamura s odkazem na svůj pravomocně osvobozující rozsudek v kauze protiimigračního plakátu.
Zároveň výčet několika nočních hlasování z minulého volebního období použil jako argument proti výtkám, že sněmovní většina prosadila mediální novelu ve 4:36 ráno.
Obavy vyjadřovat své názory má 63 procent lidí, připomněl sociolog Buchtík
Někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová upozornila na nárůst agresivity v komunikaci i ve veřejném prostoru. „Začíná být trend, že kdo víc a hůř řve, ten má víc pravdu v očích řady lidí,“ uvedla Jourová s tím, že společnost musí takové projevy brzdit. „Dneska ta nenávist kape na každém kroku,“ zhodnotil politický analytik Lukáš Jelínek současnou parlamentní kulturu.
Komentátor Lidových novin Martin Zvěřina vidí za příklonem veřejnosti k protestním stranám i hospodářský vývoj v celé Evropě, kde už podle dat nelze zbohatnout samotnou prací. V oblasti svobody slova pak varoval před přílišným postihováním slovních excesů. „Dneska vidíme snahu ty extrémní názory nějakým způsobem napasovat do trestněprávní odpovědnosti, což si myslím, že není šťastné. A té demokracii to neprospívá,“ uvedl Zvěřina.
Sociolog Martin Buchtík připomněl výsledky říjnového průzkumu, podle kterého má 63 procent lidí alespoň mírné obavy vyjadřovat své názory. Zatímco v 90. letech lidé vnímali možnost mluvit svobodně nejvýše, dnes podle něj rozmach sociálních sítí vede k tomu, že každý názor čelí kritice a téměř cokoli se stává politickým tématem.