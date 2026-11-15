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Minář distribuuje miliony bůhvíkam a pro lidi neudělají nic, řekl Macinka o spolku

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  13:26aktualizováno  13:52
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) během voleb na Základní a...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) během voleb na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. (9. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Hlavními tématy Nedělní debaty na ČT se stala chystaná demonstrace na Letné a neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku. Podle opozice jsou protesty vizitkou kabinetu kvůli noční mediální novele, vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) je však označil za opoziční akci bez přínosu pro lidi. Tomio Okamura (SPD) navíc zastáncům vyslání českých vojáků doporučil, aby šli ostatním příkladem.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura odmítl, že by čeští vojáci působili na Ukrajině byť jen v mírových silách. „Nechceme, aby se český občan jakkoliv přímo zapojoval do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ uvedl s tím, že ministerstvo obrany vedené SPD takové akce ze zahraničních cvičení vyškrtlo. Každý, kdo chce, aby Češi na Ukrajině bojovali, „má možnost nám to ukázat jako první a přihlásit se tam a jít do první linie,“ dodal Okamura.

Někdejší předseda ODS a premiér Fiala takový postup označil za chybu, která poškozuje důvěryhodnost Česka u spojenců. „Na Ukrajině jde o naši bezpečnost,“ zdůraznil Fiala s tím, že cvičení v Polsku se netýká bojů na frontě, ale přípravy na garance míru po uzavření příměří.

Ministr zahraničí Macinka spory v koalici mírnil s tím, že Česko je do akce zapojeno alespoň na velitelské úrovni. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel naopak varoval, že neúčastí vojáků se země v zahraniční politice propadá „do druhé třídy“.

Havel čeká na Letné statisíce. Okamura mluvil o kriminalizaci názorů

Další část debaty se stočila především k odpolední demonstraci spolku Milion chvilek na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií.

Havel uvedl, že očekávaná účast na Letné je vizitkou současné vlády: „Ta občanská společnost je prostě vyděšená z té vaší snahy, co chcete udělat s veřejnoprávními médii,“ řekl Havel s tím, že očekává statisíce lidí.

Macinka naopak označil odpolední shromáždění za čistě opoziční a organizovanou akci, na kterou podle něj nepřijde žádný volič koalice. Zároveň zpochybnil přínos spolku Milion chvilek a jeho předsedy Mikuláše Mináře. „Tito lidé svými demonstracemi neudělají vůbec nic pro žádného normálního občana České republiky,“ prohlásil Macinka. Na adresu Mináře pak řekl, že „vybírá miliony korun a pak je redistribuuje bůhvíkam“.

Fiala podpořil právo občanů ozvat se proti zásahům do nezávislých institucí a připomněl, že i proti jeho vládě se demonstrovalo, tehdy však podle něj kabinet „neměnil a neporušoval pravidla“.

Okamura v reakci na protesty uvedl, že právo pořádat shromáždění a pochody je skvělé a sám jich v minulosti zorganizoval mnoho. „Vždycky jsem si to užil, bylo to skvělý a měl jsem dobrý pocit, že v rámci možností můžu demokraticky vyjadřovat své názory. Ten pocit jsem ztratil poté, co mě současná opozice, bývalá vláda kriminalizovala za můj pravdivý legální názor,“ dodal Okamura s odkazem na svůj pravomocně osvobozující rozsudek v kauze protiimigračního plakátu.

Zároveň výčet několika nočních hlasování z minulého volebního období použil jako argument proti výtkám, že sněmovní většina prosadila mediální novelu ve 4:36 ráno.

Obavy vyjadřovat své názory má 63 procent lidí, připomněl sociolog Buchtík

Někdejší místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová upozornila na nárůst agresivity v komunikaci i ve veřejném prostoru. „Začíná být trend, že kdo víc a hůř řve, ten má víc pravdu v očích řady lidí,“ uvedla Jourová s tím, že společnost musí takové projevy brzdit. „Dneska ta nenávist kape na každém kroku,“ zhodnotil politický analytik Lukáš Jelínek současnou parlamentní kulturu.

Komentátor Lidových novin Martin Zvěřina vidí za příklonem veřejnosti k protestním stranám i hospodářský vývoj v celé Evropě, kde už podle dat nelze zbohatnout samotnou prací. V oblasti svobody slova pak varoval před přílišným postihováním slovních excesů. „Dneska vidíme snahu ty extrémní názory nějakým způsobem napasovat do trestněprávní odpovědnosti, což si myslím, že není šťastné. A té demokracii to neprospívá,“ uvedl Zvěřina.

Sociolog Martin Buchtík připomněl výsledky říjnového průzkumu, podle kterého má 63 procent lidí alespoň mírné obavy vyjadřovat své názory. Zatímco v 90. letech lidé vnímali možnost mluvit svobodně nejvýše, dnes podle něj rozmach sociálních sítí vede k tomu, že každý názor čelí kritice a téměř cokoli se stává politickým tématem.

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