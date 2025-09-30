Rakušan se v debatě střetne s Okamurou. Budou řešit bezpečnost, migraci i Ukrajinu

Šéf SPD Tomio Okamura v kampani dál tvrdě brojí proti Ukrajincům. Pokud by se dostal k moci, chce jejich počet v Česku hromadným rušením povolení k pobytu výrazně zredukovat.
„Když u nás masivně snížíme počet Ukrajinců, tak se zlepší dostupnost zdravotnictví. Automaticky by se také uvolnily desetitisíce bytů a nájmy by klesly zhruba na polovinu,“ tvrdil Okamura v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz.
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan v nedávném interview zase řekl, že chce ve volbách získat alespoň 15 procent hlasů a stát se premiérem. S jeho ambicemi však může zamíchat například soud, který projednává korupční kauzu Dozimetr.
Kvůli skandálu hnutí vyloučilo bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, který je jedním z hlavních obžalovaných.