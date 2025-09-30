Rakušan se v debatě střetne s Okamurou. Budou řešit bezpečnost, migraci i Ukrajinu

Autor:
  19:06aktualizováno  19:06
V úterý od 21 hodin se v debatě na CNN Prima NEWS proti sobě postaví ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Hlavními tématy debaty budou mimo jiné bezpečnost, migrační pakt, kriminalita v Česku, výdaje na obranu či pomoc Ukrajině.
Zleva Vít Rakušan a Tomio Okamura

Zleva Vít Rakušan a Tomio Okamura | foto: koláž iDNES.czMAFRA

Lídři osmi stran, hnutí a koalic dorazili do poslední předvolební debaty v...
Lídr hnutí STAN Vít Rakušan v předvolebním Rozstřelu. (16. září 2025)
Šéf SPD Tomio Okamura si říká o účast v budoucí vládě. V rozhovoru pro iDNES.cz...
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
27 fotografií

Šéf SPD Tomio Okamura v kampani dál tvrdě brojí proti Ukrajincům. Pokud by se dostal k moci, chce jejich počet v Česku hromadným rušením povolení k pobytu výrazně zredukovat.

„Když u nás masivně snížíme počet Ukrajinců, tak se zlepší dostupnost zdravotnictví. Automaticky by se také uvolnily desetitisíce bytů a nájmy by klesly zhruba na polovinu,“ tvrdil Okamura v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz.

Volební kalkulačka 2025

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan v nedávném interview zase řekl, že chce ve volbách získat alespoň 15 procent hlasů a stát se premiérem. S jeho ambicemi však může zamíchat například soud, který projednává korupční kauzu Dozimetr.

Kvůli skandálu hnutí vyloučilo bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, který je jedním z hlavních obžalovaných.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.