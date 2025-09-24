Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

  17:28
Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil ve středu trest vězení na 11,5 roku muži z Děčína, jenž podle obžaloby způsobil těžká zranění svým dvěma dětem v kojeneckém věku. Jedno z dětí zemřelo, druhé se zotavovalo několik týdnů v nemocnici. Muž před ústeckým krajským soudem projevil lítost, uvedl, že péči o děti nezvládl. Rozhodnutí je pravomocné.
Obžaloba kladla muži za vinu, že neúměrnou silou manipuloval s několikaměsíčními dvojčaty, opakovaně s nimi třásl. Tupého násilí užíval vůči dětem opakovaně, utrpěly mnohačetná poranění.

Vážných zdravotních následků plynoucích z nepřiměřeného zacházení si přitom podle obžaloby i soudu musel být jejich otec vědom.

Muž před ústeckým soudem uvedl, že se o děti chtěl starat, získal novou práci. Kvůli bolestem ale bral léky a do práce chodit nemohl, docházel na různá vyšetření. Stres a špatný spánek se pak podle něj odrazily na péči o děti, kterou nezvládl.

Jeho obhájce v závěrečné řeči v únoru řekl, že muž nevěděl, co může dětem zacházením způsobit. Žalobkyně muži u krajského soudu navrhovala 12 let vězení, proti verdiktu se neodvolala.

