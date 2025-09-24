Obžaloba kladla muži za vinu, že neúměrnou silou manipuloval s několikaměsíčními dvojčaty, opakovaně s nimi třásl. Tupého násilí užíval vůči dětem opakovaně, utrpěly mnohačetná poranění.
Vážných zdravotních následků plynoucích z nepřiměřeného zacházení si přitom podle obžaloby i soudu musel být jejich otec vědom.
Muž před ústeckým soudem uvedl, že se o děti chtěl starat, získal novou práci. Kvůli bolestem ale bral léky a do práce chodit nemohl, docházel na různá vyšetření. Stres a špatný spánek se pak podle něj odrazily na péči o děti, kterou nezvládl.
Jeho obhájce v závěrečné řeči v únoru řekl, že muž nevěděl, co může dětem zacházením způsobit. Žalobkyně muži u krajského soudu navrhovala 12 let vězení, proti verdiktu se neodvolala.