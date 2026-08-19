V Děčíně se kus skály zřítil na střechu firmy. Uzavírka silnice způsobila kolony

„Došlo k odlomení převisu ze skalního bloku, jeho následnému pádu do svahu, po kterém se zřítil až na střechu podniku,“ uvedlo město na svém Facebooku.
Při události nedošlo k žádnému zranění.
Stav svahu posoudil geotechnik.
Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Kvůli uzavírce části hlavní silnice se ve městě tvořily kolony.
Sesuvy řeší v regionu kromě Děčína také Ústí nad Labem, dlouhodobě sleduje pohyb skal Správa národního parku České Švýcarsko.
Děčín vytvořil skalní četu loni. O skály se celoročně starají tři lidé. Náklady na projekt jsou zhruba 11 milionů korun, dotace z programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027 pokryje 80 procent. Specializovaný tým funguje také v národním parku.