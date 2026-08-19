V Děčíně se kus skály zřítil na střechu firmy. Uzavírka silnice způsobila kolony

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V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. (18. srpna 2026) | foto: Město Děčín

V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. Skalní blok se zřítil na střechu firmy Stroj Union. Několik hodin byl uzavřený úsek silnice I/13 od Pivovarské po Saskou ulici. Skalní četa upevnila jeden skalní blok. Když svou práci dokončila, policie silnici znovu otevřela.

„Došlo k odlomení převisu ze skalního bloku, jeho následnému pádu do svahu, po kterém se zřítil až na střechu podniku,“ uvedlo město na svém Facebooku.

Při události nedošlo k žádnému zranění.

Stav svahu posoudil geotechnik.

V Děčíně se sesunula část skalního masivu. Přilehlá silnice je zavřená. (18. srpna 2026)

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Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Kvůli uzavírce části hlavní silnice se ve městě tvořily kolony.

Sesuvy řeší v regionu kromě Děčína také Ústí nad Labem, dlouhodobě sleduje pohyb skal Správa národního parku České Švýcarsko.

Děčín vytvořil skalní četu loni. O skály se celoročně starají tři lidé. Náklady na projekt jsou zhruba 11 milionů korun, dotace z programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027 pokryje 80 procent. Specializovaný tým funguje také v národním parku.

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