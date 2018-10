Nejdřív post starosty, pak státnice. Českou Kamenici povede 23letý student práv

ČESKÁ KAMENICE/PRAHA Starostou bude zřejmě třiadvacetiletý lídr vítězné Koalice pro Kamenici Jan Papajanovský dřív, než dodělá státnice. Pětapůltisícová Česká Kamenice má namířeno k tomu, že se již brzy pochlubí jedním z nejmladších starostů.

Sdružení vedené Papajanovským působilo v uplynulých čtyřech letech v opozici. Nyní s 37,5 procenta hlasů volby ve městě s více než pěti tisíci obyvatel jednoznačně opanovalo. Druhé hnutí Pro Kamenici 2018 podpořilo necelých 13 procent voličů.



„Původně jsem neměl ambice ucházet se o post starosty, nepřemýšlel jsem nad tím. Ve chvíli, kdy volby dopadly takto jasným vítězstvím, to ale jinak - s ohledem na to, že jsem byl lídrem kandidátky -, nešlo,“ řekl serveru Lidovky.cz Papajanovský, jenž v komunální politice není zelenáčem. Tři roky působil v místním zastupitelstvu, do něhož se dostal na podzim 2015 coby náhradník.

Ačkoliv místo nejvýše postaveného zástupce radnice zatím nemá potvrzené, neboť zatím neproběhla ustanovující schůze, Papajanovský nepředpokládá, že by se jím neměl stát. Vítězné uskupení již dohodlo koalici se sdružením nezávislých kandidátů Společně pro město a ODS, která vystřídá radu tvořenou reprezentanty SNK Evropští demokraté, ANO, ČSSD a KSČM.



Do čela severočeského města by se měl mladík postavit i navzdory tomu, že jej v počtu získaných absolutních hlasů porazila i dvojka kandidátky, Martin Konečný. „Před volbami jsme o tom diskutovali, jestli by neměl být lídrem on, ale kolega vzhledem ke svým pracovním povinnostem uvolněnou pozici zastávat nemůže,“ vysvětlil Papajanovský.

Budoucí starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Ve vedení České Kamenice by měl nahradit Hanu Štejnarovou (SNK Evropští demokraté). Končící starostka, druhá na kandidátní listině, letos do zastupitelstva vůbec nepronikla. Evropští demokraté získali pouze jediné křeslo.



Pracovitý kluk, funkci zvládne, míní místostarosta

Právě hořkost z volebního výsledku dost možná způsobila i to, že Štejnarová nikterak nechtěla komentovat dosavadní působení Papajanovského na radnici. „Nechci to hodnotit. Nedokážu si představit, jak bych měla,“ řekla serveru Lidovky.cz. „Teď bude ve vedení, tak ať se projeví,“ dodala. Vůči svému pravděpodobnému nástupci ale prý nepociťuje žádnou osobní animozitu, což potvrzuje i Papajanovský.

Podle současného místostarosty Otakara Mareše (za ČSSD) bude třiadvacetiletý zastupitel dobrým lídrem. „Mám s ním velmi dobré zkušenosti. Je pracovitý kluk. Obavy, že funkci vzhledem ke svému věku nezvládne, nejsou na místě,“ zmínil Mareš. „Má přehled, o dění ve městě se zajímá dlouho, získával si informace ve všech oblastech, je schopný vyargumentovat svůj názor,“ uvedl na adresu nového starosty.

Velmi nízký věk podle Jana Papajanovského patrně nevadil ani voličům, kteří jím vedenou kandidátku podpořili. „Muselo jim být jasné, že pokud vyhrajeme, kandidátem na starostu budu já. A stejně nám podporu dali,“ přemítal muž, jenž se těší oblibě zejména u mladších lidí. Ještě než započal svou politickou kariéru, totiž před lety usiloval o udržení samostatnosti gymnázia v Děčíně, které chtěl kraj sloučit s obchodní akademií.

Ve své nové roli by rád upřel zrak zejména na rekonstrukci místního domova pro seniory, jehož část je v havarijním stavu, dokončení územního plánu, a vybudování bezpečných přechodů a chodníků, které v Kamenici, podél níž leží silnice první třídy, chybí.

Zároveň budoucího starostu čekají i úkoly v osobním životě. Coby student pátého, závěrečného ročníku práv má před sebou sepisování diplomové práce a státní zkoušky. Ze souběhu povinností a jejich skloubení ovšem obavy nemá. „Už nyní jsem na plný úvazek vedle školy pracoval, takže v tom nevidím problém,“ dodal.