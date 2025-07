Pozastavené členství ministryně Decroix rozvířilo fámy. S titulem ale nesouvisí

„Tak mi to nedalo a koukl jsem do seznamu advokátů na naší krásnou novou ministryni Evu Decroix. A co jsem našel? Má pozastavené členství! Ona prostě všude lhala a tohle dělá ministryni spravedlnosti?“ zněl jeden z mnoha příspěvků na sociálních sítích, který zmínil, že má Decroix pozastavené členství právě kvůli neoprávněnému užívání titulu.

Podle mluvčí České advokátní komory Ivy Chaloupkové to spolu ale nesouvisí. „Paní ministryně Eva Decroix má výkon advokacie pozastaven podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii, neboť byla jmenována ministryní spravedlnosti. Výkon této funkce je ve smyslu tohoto zákonného ustanovení považován za činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,“ píše ve vyjádření pro iDNES.cz.

Stejně to vidí i Decroix. „Všichni ministři přede mnou to měli stejně,“ vyjádřila se pro redakci. To potvrdila i mluvčí Chaloupková. „Obdobně byl výkon advokacie pozastaven předchozím ministrům, kteří byli advokáty,“ popisuje. Členství v České advokátní komoře lze obnovit na základě vlastní žádosti po skončení mandátu ministryně.

Decroix ale podle svých slov zatím neví, zda bude po případném konci ve funkci o opětovné členství žádat. „Opravdu nevím. Advokacie je krásná, ale já nerada plánuji, takže uvidíme, zda se k ní vrátím,“ sdělila.

Na sociálních sítích se v souvislosti s červnovým pozastavením členství Evě Decroix spekulovalo, zda to není důsledek jejího dřívějšího neoprávněného užívání magisterského titulu, byť v zahraničí získala obdobu takového titulu. Podle ministerstva školství na něj ale nemá nárok, a to i navzdory tomu, že jí Univerzita Karlova nostrifikovala magisterské vzdělání z Francie.

„Mrzí mě, že jsem nebyla důsledná v kontrole, kde všude může být titul uveden. Rozhodně jsem nikoho nechtěla klamat a věřím, že neklamala, když nejvyšší dosažené vzdělání je postgraduál,“ řekla tehdy ministryně, která disponuje také mezinárodně uznávaným doktorským titulem.

Současnou diskuzi o tom, že pozastavení členství v komoře může plynout z dřívější problematiky s užíváním titulu před jménem, označila Decroix za absurdní.