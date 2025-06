Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Časová osa byla zveřejněna a nyní je vedena diskuze s veřejností i odborníky z ministerstva, zda má být doplněna a deanonymizována,“ uvedla Decroix. Podle ní je třeba, aby zveřejnění jmen v časové ose nenarušilo vyšetřování policie. To je podle ní reálný scénář, který je potřeba ověřit, protože podle zákona je možné, že zákon ministerstvu zveřejnění některých jmen zakazuje.

„Jsme ve fázi, kdy je potřeba zjistit, zda máme právo nakládat se stovkami milionů bitcoinů, které nyní máme ve vlastnictví,“ pokračovala Decroix na tiskové konferenci. Posudky advokátních kanceláří by měly být zveřejněny brzy. Zároveň probíhá řízení o tom, jaká firma provede audit, který by měl zjistit, zda stát při příjmu bitcoinů nepochybil. Zároveň Decroix připomněla, že první polovinu z darovaných bitcoinů se státu již podařilo prodat. Teď se řeší, co bude s polovinou druhou.

Audit má například zjistit, zda stát dostatečně prověřil dárce kryptoměny Tomáše Jiřikovského. Eva Decroix od svého nástupu na resort spravedlnosti zveřejnila časovou osu bitcoinové aféry, což je podle ní prvním krokem k vyšetření celé kauzy. Dokument ale neobsahuje konkrétní jména, což kritizuje opozice.

Ministerstvo uvedlo, že první písemný kontakt mezi advokátem Tomáše Jiřikovského, od kterého ministerstvo přijalo dar, a zástupcem ministerstva se uskutečnil 18. srpna 2023. Právník v e-mailu žádá o posouzení možné spolupráce.

V dokumentu se také píše, že 30. ledna zaslal Blažek ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) dopis se žádostí o osobní jednání. V příloze mu poslal i rozsudky soudu ohledně Jiřikovského. Právě zapojení Stanjury do kauzy je nejasné.

Šéf státní kasy i premiér Petr Fiala tvrdí, že o Blažkově plánu přijmout bitcoiny se dozvěděl resort financí až ve chvíli, kdy už tak někdejší ministr spravedlnosti učinil. Z korespondence mezi ministerstvy ale vyplývá, že již dříve proběhla minimálně snaha o sdělení plánu Zbyňku Stanjurovi.