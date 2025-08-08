Jak to bylo s Uhlířem? Decroix bude znovu vysvětlovat konec bitcoinového poradce

  13:18aktualizováno  13:18
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS opět vysvětlí okolnosti konce Davida Uhlíře ve funkci koordinátora objasňování bitcoinové kauzy. Svolala k tomu tiskovou konferenci, kterou bude iDNES.cz vysílat živě od 15 hodin. Uhlíř tento týden oznámil, že nevypracuje zprávu o svých zjištěních, což vadí hnutí STAN.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro objasňování bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. (30. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Decroix se k uspořádání brífinku a vyjasnění okolností odchodu Uhlíře z jeho postu zavázala po jednání s předsednictvem STAN. Vedení hnutí ve středu uvedlo, že je nutné zveřejnit úplný audit, a to do konce srpna.

„Od začátku svého působení na ministerstvu komunikuji otevřeně, za svými kroky si stojím a jsem připravena za ně nést plnou politickou odpovědnost,“ napsala ministryně ve středu večer na sociální síti X.

Decroix ještě minulý týden tvrdila, že Uhlíř i přes konec na ministerstvu vypracuje zprávu o svých zjištěních. Ten k tomu ale nevidí důvod. „Můj vztah s ministerstvem skončil. A když nemám vztah s ministerstvem, nemám důvod zprávu vypracovávat,“ řekl v úterý Deníku N.

„Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila,“ dodal.

Uhlíř ve funkci náhle skončil minulé pondělí. Měl objasnit okolnosti přijetí miliardového daru v bitcoinech, který státu prostřednictvím ministerstva spravedlnosti dal podnikatel Tomáš Jiřikovský. Ten byl dříve odsouzen za obchod s drogami. Po skandálu rezignoval předchůdce Decroix, Pavel Blažek.

