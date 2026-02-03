Tu radost vám neudělám, řekla Decroix a omluvila se za slovo svoloč. Označila tak vládu

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS se ve videu na sociální síti X omluvila hnutí ANO za to, že použila slovo svoloč, když hodnotila vládní koalici ANO, SPD a Motoristů sobě. Ruské slovo svoloč lze přeložit jako pakáž, sebranka, ale i vulgárněji. Politici ANO ve Sněmovně řekli, že přerušují komunikaci s poslaneckým klubem ODS, dokud se Decroix neomluví.

„Já rozumím tomu, že se vám hodí každý důvod pro to, abyste s námi nemuseli komunikovat. Já rozumím tomu, že než si udělat pořádek ve vlastních věcech a začít vládnout tak, aby nám tady z toho všem nebylo trapno, tak že je mnohem jednodušší požadovat po někom omluvu. Já vám ale tu radost neudělám, abyste mohli svádět na mě, že nefunguje Sněmovna, protože vy nemůžete komunikovat. Jestli vy máte pocit, že způsob, jakým vládnete, je důstojný, správný pro tuto zemi a funkční, já se vám mile ráda omlouvám,“ uvedla Decroix.

Decroix se zúčastnila v neděli demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla a v příspěvku na Facebooku pak uvedla, že nechápe, jak mohla vláda s ODS v čele prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč.

Místopředseda ANO Robert Králíček v úterý ve Sněmovně řekl, že opozice nechce vládní koalici umožnit, aby schvalovala zákony. Řekl také, že hnutí ANO přerušuje komunikaci s klubem ODS do doby, než se bývalá ministryně spravedlnosti Decroix omluví. „Urážka typu svoloč je nepřípustná,“ řekl Králíček.

Navzdory tomu, co Decroix v neděli zveřejnila na své facebookové stránce a za co se v úterý omluvila, předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura nařkl ve svém projevu poslankyni, že za svoloč označila miliony voličů současné vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

