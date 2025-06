„Všechna data upravím“. Decroix odstraňuje titul, na který nemá nárok

„Od zjištění svého pomýlení, že nostrifikací zahraničního magisterského vzdělání nevzniká taktéž současně nárok na titul Mgr., tento titul nepoužívám v žádných osobních materiálech – vizitky, hlavičkový papír. Většinou nepoužívám tituly žádné a jediný, který je v nějakém ohledu mezinárodně respektovaný, je titul Ph.D.,“ uvedla Decroix pro iDNES.cz.

„Mrzí mě, že jsem nebyla důsledná v kontrole, kde všude může být titul uveden. Rozhodně jsem nikoho nechtěla klamat a věřím, že neklamala, když nejvyšší dosažené vzdělání je postgraduál,“ řekla ministryně.

Zkratka Mgr. by podle ní měla zmizet i třeba ze stránek Poslanecké sněmovny či z databáze České advokátní komory. „Upravím veškerá data do nejdříve. Důvěryhodnost je pro mne důležitá. A vzdělání pro mne vždy bylo mou hrdostí a alfou omegou,“ doplnila.

Decroix ve středu řekla Deníku N, že magisterský titul na stránkách Sněmovny mazala už dvakrát a neví, proč se u jejího jména objevil znovu. „Když se podíváte na veškeré soudní dokumenty, kdykoliv ho nenapíšeme, objeví se tam znovu a znovu,“ vysvětlila.

„Kdekoliv někdo vidí právník, stejně mi to tam vždycky znovu napíšou. Od včerejška neřeším nic jiného, než že to mám na všech dokumentech, kde se to pořád snažím průběžně mazat a ono se to zase znovu bude vracet a já to pořád budu vysvětlovat,“ řekla Decroix. Chybné užívání titulu magistr vysvětlila tím, že v roce 2008, kdy požádala o nostrifikaci, nikdo nevěděl, že titul používat nemůže.

Decroix studovala práva ve Francii, kde po čtyřech letech získala titul Master 1. Poslední ročník, který vede k získání plnohodnotného právnického titulu Master 2, už ale neabsolvovala. Titul získala později, ovšem ne v oboru právo. Univerzita Karlova diplom Decroix nostrifikovala v roce 2008 a uznala jí magisterské vzdělání. Současná ministryně spravedlnosti pak v letech 2020 až 2024 absolvovala doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v červnu 2024 získala titul Ph.D.