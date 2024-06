Dejvické divadlo se při rekonstrukci přestěhuje do bývalého multiplexu Galaxie

Kapacitu sálu v multiplexu ředitel na dotaz ČTK odhadl na 220 až 250 míst. Nynější kapacita sálu v Praze 6 je asi 150 míst, o představení je dlouhodobě enormní zájem. Na přechodné působiště divadla dnes upozornil web DVTV, kterému poskytl rozhovor budoucí umělecký ředitel scény Jiří Havelka.

„Nebudeme v něm sami, nyní jednáme s partnery, s profesionály v oboru, se kterými také budeme sdílet náklady. Chceme vytvořit po dobu jednoho roku tepající kulturní centrum,“ řekl Průdek. Nepůjde podle něj jen o činoherní soubory, ale i o divadlo pro děti, alternativní divadlo či různé formy výtvarného umění.

Rekonstrukce Dejvického divadla v Praze 6 měla začít v březnu příštího roku. Soubor v něm bude pravděpodobně působit do konce května 2025. Vrátit by se měl v červnu 2026. Pokud se rekonstrukce protáhne, v Galaxii může divadlo hrát až do konce roku 2026, podotkl Průdek.

Rozšíření kapacit

Stavebníci by měli rozšířit kapacity hlediště divadla v Praze 6 zhruba o 50 míst a opravit zázemí. Odhadované náklady jsou zhruba 50 milionů korun. V plánu je podle dřívějších informací přístavba objektu divadla v ulici Zelená do dvorního traktu. Do přistavené části stavebníci posunou jeviště, díky čemuž bude možné navýšit kapacitu hlediště.

Zakladatelem Dejvického divadla je Městská část Praha 6. První představení se v něm odehrálo 14. října 1992. Status profesionálního divadla má od roku 1993. Za svou existenci se stalo šestkrát divadlem roku, jeho inscenace i jednotliví umělci získali významná ocenění.

Každoročně se jméno Dejvického divadla objevuje v nominacích na nejprestižnější divadelní ceny. Dejvické divadlo patří mezi nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější česká divadla.