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„Nevtahujte nás do politického boje.“ Ozvala se firma, která zkoumala jedy na Šumavě

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  13:46aktualizováno  13:46
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Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

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Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
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Sanační firma Dekonta, která prováděla průzkum šumavské oblasti, kde se našly toxické látky, se dnes ohradila proti spojování své odborné činnosti s aktuálním politickým děním. Na rozhodování o zakázkách ani na řízení se podle Dekonty nepodílela minoritní akcionářka společnosti Klára Sovová, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku. Uvedl to generální ředitel Dekonty Karel Petrželka.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku, v prostoru národního parku Šumava, je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun začne 21. září a potrvá do června 2028. Červený v úterý odmítl, že se věcí zabývá proto, že v Dekontě působila jeho stranická kolegyně Sovová.

„Paní Klára Sovová je minoritní akcionářkou společnosti od roku 2000. Z této pozice se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách, ani na řízení běžného chodu společnosti,“ uvedl Petrželka.

Od roku 2011 jsou podle něj vlastníci společnosti sdružení v Dekonta Holding. „Jejich role ve vztahu k Dekontě je vlastnická, ne výkonná,“ uvedl s tím, že Sovová vlastní 7,5 procenta Dekonty Holding. Po oznámení, že bude kandidovat v letošních komunálních volbách, jí v červnu se souhlasem všech spoluvlastníků skončil mandát v radě firmy, uvedl Petrželka.

„Dekonta a.s. je odbornou společností bez politických ambicí. Společnost zároveň stojí za odbornou úrovní prací prováděných na území Národního parku Šumava. Výsledky provedených prací jsou doloženy v závěrečných zprávách a společnost garantuje správnost jejich obsahu,“ uvedl ředitel.

Ohradil se proti vtahování Dekonty do aktuálního politického boje. „Dekonta a.s. bude i nadále svou práci vykonávat na základě odborných postupů a výsledků a odmítá její účelové spojování s politickými aktivitami jednotlivých osob,“ uvedl. „Naše zakázky a jejich výsledky stojí na odbornosti, zkušenostech a odpovědnosti našich pracovníků,“ dodal.

Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší. Letos v červnu ministerstvo Dekontu pověřilo průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda.

Podle ministerstva dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu.

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