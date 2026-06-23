Děláme ekonomickou pragmatickou politiku, řekl Babiš a pochválil Macinku

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  11:33
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Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek v Černínském paláci udělil medaili...
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Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...
Porada k ekonomické a vědecké diplomacii, jejíž součástí byla i konference,...
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Vláda dělá ekonomickou pragmatickou politiku, neřeší, kdo má jaký režim a zda ho má změnit, řekl v úterý v Černínském paláci premiér Andrej Babiš (ANO) diplomatům na poradě o ekonomické a vědecké diplomacii. Od diplomatů chce, aby se snažili o osobní kontakty pro prohlubování obchodních možností země. Uvedl, že se chystá na cestu do Alžíru kvůli nákupu plynu.

V září navštíví Norsko a chystá se také podniknout misi do Indonésie a Vietnamu.

Spolupráci s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) pochválil, zmínil jeho vystoupení spojená se Spojenými státy. V příspěvku se nezmínil o sporech, které vláda vede kvůli zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem.

„Máme dělat pragmatickou politiku vůči všem,“ uvedl Babiš v souvislosti se vztahy s Tchaj-wanem a Čínou. Je rád, že Tchaj-wan v Česku investuje, nemá to podle něj ale znamenat, že se země dostane na černou listinu v Číně a přijde tak o možnosti, které další země jako jsou Francie, USA či Itálie využívají.

„Emmanuel Macron tam prodá 300 Airbusů a (Donald) Trump tam prodává Boeingy a je tam (Giorgia) Meloniová a jsou tam všichni, tak máme dělat stejnou politiku. Naši předchůdci to nedělali,“ odkázal premiér na styky světových lídrů s Čínou.

V souvislosti s Evropskou unií premiér zmínil aktuální jednání o financích na příštích sedm let.

Podle Macinky, který poradu zahájil, se ekonomičtí diplomaté v Praze schází v době, kdy se světová ekonomika a mezinárodní prostředí rychle mění a tyto změny se dotýkají jak prosperity českých občanů, tak konkurenceschopnosti českých firem.

„Naše vláda je přesvědčená, že roste význam ekonomické diplomacie,“ prohlásil. Jejím úkolem je podle něj otevírat v zahraničí českým firmám dveře, poskytovat informace a kontakty. „Naším úkolem je vytvářet českým firmám podmínky k úspěchu,“ dodal.

V neveřejné části úterní porady jsou mezi řečníky ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček, financí Alena Schillerová (oba ANO) nebo obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová k akci na síti X napsala, že byznysu prospívá pragmatická a věcná politika. „Nikoliv povyšování, dogmata a nahrazování ekonomických zájmů aktivismem. Je dobře, že tahle éra už je za námi,“ dodala.

Na poradu se čeští ekonomičtí diplomaté sjíždějí každoročně. Cílem pětidenního pracovního setkání v Černínském paláci je podle ministerstva zahraničí diskuse o nových možnostech při prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, průběžné vyhodnocování spolupráce jednotlivých ministerstev zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů i plány na nadcházející období.

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