Delikventy odhalí „semafor“. Poslanci ladí, jak ochránit děti před sexuálními predátory

V rozmezí čtyř let táborový vedoucí Jan R. z Liberce zneužil celkem sedm dětí ve věku od dvou do 11 let. Některé znásilnil, jiné natáčel a fotografoval v pornografických scénách. Dostal za to trest vězení na 13 let.

Jiný vedoucí tábora, Jiří N. z východních Čech, nezletilé osahával ve spánku při nočních kontrolách na pokojích, pořizoval si jejich nahé fotky a před dětmi masturboval. Dostal za to 5,5 roku odnětí svobody. Tyto dva případy z minulosti toho mají společného hodně. A především: vůbec k nim nemuselo dojít.