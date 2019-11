Délka života v Praze a v ústeckém kraji se liší až o 4 roky. Rozdíly podle statistického úřadu zůstanou

Praha Délka života se v jednotlivých krajích Česka výrazně liší. V bohatších regionech mají lidé šanci žít i o několik let déle než v chudších. Očekávaná doba dožití u mužů je teď v Praze téměř o čtyři roky delší než v Ústeckém kraji a u žen o skoro tři roky. Rozdíly se sice budou v příštích desetiletích snižovat, ale jen pomalu. Vyplývá to z nové demografické projekce do roku 2070, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Nejdelší život mají před sebou lidé z Prahy a nejkratší z Ústeckého kraje, a to po celé padesátileté období. Podle aktuálních údajů mají letos muži z hlavního města při narození naději žít do 78,3 roku a ženy do 83,1 roku. Je to ale pořád o pár let méně než ve vyspělých západních zemích. V Ústeckém kraji mají muži před sebou 74,5 roku, tedy zhruba stejně jako Makedonci či Chorvati. Ženy z Ústecka čeká 80,2 roku, tedy asi tolik jako Albánky či Litevky.



Ženy žijí déle než muži, rozdíl se bude postupně zkracovat. Přesto bude ale i za půl století odpovídat několika rokům. Nejdelší očekávanou délku života mají nyní v republice pražské ženy, nejkratší naopak muži z Ústeckého kraje. Dělí je od sebe 8,6 roku.

Podmínky se nesrovají ani za 50 let

Do poloviny století se pražským mužům doba dožití protáhne skoro o 5,4 roku a ženám z metropole o 4,4 roku. V Ústeckém kraji se život mužů prodlouží o více než šest let a život žen o pět let. Ústecké ženy tak ale stále budou mít podle projekce před sebou o dva roky méně než ženy pražské, u ústeckých a pražských mužů bude rozdíl činit stále téměř tři roky.

Ani za půl století se tak podmínky v jednotlivých regionech nesrovnají, i když rozdíly se budou podle projekce snižovat. Stejně dlouhou naději dožití jako Pražanky by měly na počátku 70. let mít ženy z Jihomoravského kraje. Dožít by se mohli 89,5 roku. Blížit se tomu bude i Vysočina a Královéhradecký kraj. U žen v Ústeckém a Karlovarském kraji střední délka života nedosáhne ani 88 let.

Mužská očekávaná délka života se přes osmdesátku dostane poprvé v roce 2028, a to v Praze. Muži z Ústeckého kraje se začnou osmdesátky dožívat až po roce 2046. Pražanky hranici doby dožití 85 let překročí v roce 2031, ženy z Ústeckého kraje až 18 let po nich, vyplývá z projekce.

Lidé nad 65 let nyní tvoří v jednotlivých krajích zhruba 18 až 21 procent obyvatel. Nejnižší je podíl ve kraji Středočeském a nejvyšší v Královéhradeckém. Na začátku 30. let bude v regionech dosahovat téměř 19 až 24,5 procenta. V polovině století budou senioři představovat 24 až 32 procent obyvatel krajů. V roce 2070 by podle demografů 65. narozeniny mohla mít za sebou čtvrtina až 31 procent lidí v regionech.