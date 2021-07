7. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Vakcíny proti covidu se začínají dostávat i k těm nejmenším. Americký výrobce Pfizer odstartoval klinický výzkum na dětech ve věku pět až jedenáct let. Záhy mají následovat ještě mladší kategorie, už v říjnu chce mít firma výsledky studií u batolat od šesti měsíců do dvou let. Vakcínu od Pfizeru pro všechny výše zmíněné kategorie by měly podle plánů schválit regulační orgány nejpozději do konce roku.

Stát tlačí očkování přes pracoviště, ne všude je ale o vakcíny u zaměstnavatele zájem S budoucím očkováním dětí počítá i Česko, čekáme jen na zelenou od Evropské lékové agentury (EMA). „EMA je pro nás v tomto zárukou,“ řekl pro Lidovky.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Už na začátku července se otevřela registrace pro jedince starší dvanácti let.