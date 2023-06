Demence stále častěji postihuje mladší ročníky, výjimkou nejsou ani padesátníci. Ministerstvo už řeší změnu systému

Začalo to jako roztomilé zapomínání. Po pár měsících ale choroba třiaosmdesátiletou Irenu Markovou docela pohltila. „Babička se bez vysvětlení svlékala a vybíhala na ulici. Každou chvíli chtěla domů – do stavení, ve kterém jako malá vyrůstala a na jehož místě dnes stojí supermarket,“ popisuje vnučka seniorky. Sotva rodina odnesla talíř od oběda, babička chtěla nový. Vůbec si nepamatovala, že už jednu porci knedlíků spořádala. „Kdyby přišel do domu někdo cizí, myslel by si, že ji snad týráme hladem,“ popisuje útrapy mladá žena.

Podobnými problémy trpí v Česku stále více lidí. Dle posledních odhadů se s demencí potýká asi 183 tisíc obyvatel. Před patnácti lety to byla polovina. „A během následujících dvaceti let se řady nemocných ještě rozšíří. Prognózy ukazují, že tady budeme mít asi 383 tisíc takových případů,“ upozorňuje Iva Holmerová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.