Vláda Petra Fialy podá demisi, Andrej Babiš chce mít novou do konce listopadu

Prezident Petr Pavel zatím jen pověřil jednáním o sestavení vlády vítěze voleb, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.
ANO uzavřelo koaliční smlouvu s hnutím SPD a Motoristy sobě. Předsedu SPD Tomia Okamuru nová koalice ve středu v tajné volby 107 hlasy zvolila do čela Poslanecké sněmovny.
Novou vládu by chtěl Babiš mít sestavenou do konce listopadu. Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Devět křesel, včetně premiéra, obsadí ANO, tři SPD a Motoristé čtyři.
Končící Fialovu vláda složenou ze SPOLU, hnutí STAN a Pirátů, kteří z ní před rokem odešli, jmenoval exprezident Miloš Zeman 17. prosince 2021.