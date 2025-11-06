Vláda Petra Fialy podá demisi, Andrej Babiš chce mít novou do konce listopadu

Končící vláda premiéra Petra Fialy na čtvrtečním dopoledním jednání rozhodne o své demisi. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny. Teprve po demisi končící vlády může prezident jmenovat nového premiéra.
Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády, poslední před volbami do Sněmovny (30. září 2025) | foto: ČTK

Premiér Petr Fiala po jednání vlády (23. července 2025)
Prezident Petr Pavel zatím jen pověřil jednáním o sestavení vlády vítěze voleb, šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

ANO uzavřelo koaliční smlouvu s hnutím SPD a Motoristy sobě. Předsedu SPD Tomia Okamuru nová koalice ve středu v tajné volby 107 hlasy zvolila do čela Poslanecké sněmovny.

Novou vládu by chtěl Babiš mít sestavenou do konce listopadu. Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Devět křesel, včetně premiéra, obsadí ANO, tři SPD a Motoristé čtyři.

Končící Fialovu vláda složenou ze SPOLU, hnutí STAN a Pirátů, kteří z ní před rokem odešli, jmenoval exprezident Miloš Zeman 17. prosince 2021.

