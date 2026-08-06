K předání objektu nedošlo ve středu, jak se původně plánovalo, ale ve čtvrtek ráno. „Během dne, spíše v odpoledních hodinách, by měla začít první fáze demoličních prací. Přesnou hodinu zatím nemáme, protože ještě probíhají nějaké přípravné práce,“ nastínil Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která budovu vlastní.
Hydraulické nůžky na ramenu dlouhém přes 40 metrů začnou stavbu likvidovat z její horní části. A z jižní strany, kde je v sousedství výrobce pneumatik Yokohama. „Mají čtrnáct dní celozávodní dovolenou, proto začínáme tam,“ upřesnil Schmidt.
Na místě budou jedny výškové nůžky a pak i menší na podpůrné práce v nižších patrech. Kolem budovy bude nadále perimetr, do něhož je zákaz vstupu. Dohlíží na to i bezpečnostní služba.
Práce provede třinecká společnost Build Synergy, kterou Cream vybral v soutěži. Skončit mají do 25 pracovních dní. Podle demoličního výměru musí Cream celou stavbu odstranit do poloviny prosince, ale podle Schmidta to bude dříve.
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14. července 2026
Budova začala hořet 9. července ráno. Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny, jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody. Policie už dříve uvedla, že bude vysoká.
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13. července 2026
Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk už dříve řekl, že ve skladu bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za více než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
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9. července 2026