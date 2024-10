Na stadionu za Lužánkami zbourají tribunu a ochozy, vznikne přírodní amfiteátr

Politici minimálně celé letošní léto vedli diskuzi, jak rozsáhlá má být demolice fotbalového stánku, na němž Zbrojovka získala svůj jediný ligový titul a který drží i rekord v nejvyšší návštěvnosti na utkání v české lize.

Odhadovaná cena bouracích prací tohoto zchátralého stánku, který je dnes už spíš ruinou, se šplhá na 190 milionů korun. V této sumě je i zarovnání povrchu do svahu, jaký se tam nachází. To se ale dít nebude, politici zvolili co nejmenší rozsah prací, a tak se pokusili cenu snížit.

„Konstrukce tribun budou zlikvidovány, valy ale ponecháme,“ uvedl brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09) s tím, že však z valů musejí zmizet betonové ochozy. I ty se totiž rozpadají a mohou být podle něj pro návštěvníky nebezpečné. Debaty ovšem odsunuly bourání původně plánované na letošní rok až do toho příštího.

„Odvezen bude jen reálně nepoužitelný odpad, rozdrcená suť a zemina v místě zůstanou proto, aby nedošlo ke změnám v zatížení území. Následně bude vše zatravněno,“ doplnil radní. Tímto postupem chtějí vytvořit bezpečný prostor. Ve výsledku tu tak vznikne jakýsi přírodní amfiteátr, který může být do konečného rozhodnutí o podobě území lidem volně přístupný.

Dnes je stadion kvůli svému havarijnímu stavu oficiálně uzavřený, přesto si ale bezdomovci a někteří zvědavci dovnitř nacházejí cesty dírami v plotě nebo přelézají zábradlí. Uzavřená je i část parkovací plochy u západní tribuny, aby padající kusy betonu nezničily vozy a nikoho nezranily.

Fotbalová Zbrojovka, která Lužánky opustila v roce 2001 a „dočasně“ našla útočiště na městském stadionu Srbská v brněnském Králově Poli, stále čeká na svůj nový, důstojný domov.

Za Lužánkami, jak se roky tvrdilo, to ale nebude. Poslední sliby politiků hovoří o prostoru stávajícího velodromu u brněnského výstaviště. Nejdříve však právě musí vzniknout nová dráha pro cyklisty. Brněnskými zastupiteli nedávno schválená koncepce sportu hovoří o tom, že nový fotbalový stánek s kapacitou přes 20 tisíc diváků vyjde na dvě miliardy korun a stavět se bude v letech 2029 a 2030.