Torzo vyhořelé budovy v baťovském areálu nelze zachovat, demolice bude pokračovat

Demolice byla přerušena 25. srpna. „V posledních čtrnácti dnech expertní skupina prověřovala všechny technické možnosti bezpečného oddělení a zachování severovýchodního rohu torza,“ uvedl Marcel Schmidt ze společnosti Cream.
Cílem bylo zachovat část stavby v rozsahu 4 krát 2 typických baťovských konstrukčních modulů. Jednalo by se tak o fragment o rozměrech přibližně 24 × 12 metrů a výšce 11 pater.
„Tým statiků posuzoval jednotlivé stavebně-technické varianty a pomocí dronů byl detailně analyzován stav jednotlivých sloupů zbývajícího fragmentu. Přizván byl také expert na betonové konstrukce, který přímo na místě vizuálně posuzoval stav torza,“ popsal Schmidt.
Na místě taky proběhlo setkání zástupců firmy, stavebního úřadu, odboru dopravy a památkářů zlínského magistrátu i Národního památkového ústavu v Kroměříži, aby si společně vyjasnili podmínky případného zachování fragmentu.
„Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně-technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo, jeho realizace by ale představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu z bezpečnostních důvodů zakázali,“ vysvětlil Schmidt.
Další komplikací je podle něj legislativní rámec. Rozhodnutí stavebního úřadu totiž nařizuje ve veřejném zájmu neodkladné odstranění stavby a případné vyjmutí části objektu z tohoto rozhodnutí by vyžadovalo další správní kroky.
„Demoliční práce budou znovu zahájeny v pondělí 7. září a předpokládáme, že zbylé torzo by mělo být odstraněno během následujícího týdne,“ doplnil Schmidt.
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11. srpna 2026
Přestože fragment nebude možné fyzicky zachovat, experti vytvořili detailní 3D sken celé východní fasády. „Vznikne tak přesná digitální dokumentace původní architektury, která bude zachována pro budoucí generace a zároveň poslouží jako podklad pro další architektonickou práci s tímto místem.“
Skupina uznávaných architektů a umělců, mezi nimiž je Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518 spolupracovala s firmou Cream na budoucí podobě továrního areálu už před požárem. A budou v tom pokračovat dál.
„Myšlenky uchovat odkaz původní architektury budovy 34 se nevzdáváme. Jsme připraveni věnovat maximální úsilí přípravě nového architektonického řešení, které bude respektovat historii tohoto místa a stane se důstojným pokračováním jeho dalšího rozvoje,“ uzavřel Schmidt.
Ne všichni ale likvidace zbytků železobetonové konstrukce litují. „Naopak. Vidím to jako obrovskou příležitost, aby tam mohlo vyrůst něco nového a hodnotného,“ myslí si hlavní architekt města Jindřich Nový.
Památková péče by podle něj měla být spíše inspirující než svazující. „Není to vůbec škoda. Celá lokalita se tak zbaví okovů a zbytečné zátěže Může tam vzniknout něco skutečně moderního, co nabourá limity památkové péče. Něco podobně symbolického jako Centre Pompidou v Paříži. Doufám, že investor využije této příležitosti,“ dodal.
Příčina požáru se stále vyšetřuje
Požár v budově číslo 34 vypukl 9. července ráno. Hasiči oheň likvidovali téměř dva týdny. Definitivní uhašení ohlásili 22. července, objekt předali společnosti Cream o pět dní později. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt včetně suti by měl majitel odstranit do 15. prosince.
Oheň vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. V objektu byly zejména sklady a kanceláře. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně polovina.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Podle policistů to může trvat i několik měsíců.
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9. července 2026