Společnost Cream oznámila, že v posledních týdnech intenzivně hledá cestu, jak při nezbytné demolici uchovat část 34. budovy jako autentickou připomínku její historie a původní baťovské architektury.
„Konkrétní podobu této myšlence dali významní architekti a umělci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na revitalizaci Baťova areálu – Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518,“ uvedl mluvčí firmy Marcel Schmidt.
„Společně jsme se zaměřili na možnost zachování severovýchodního rohu budovy v co největším možném rozsahu. Tento záměr podporují také zástupci památkové péče,“ doplnil.
Demoliční práce na torzu byly proto dočasně přerušeny, ostatní práce pokračují bez omezení. „Nyní vyčkáváme na finální stanovisko expertní skupiny,“ řekl mluvčí. Verdikt expertů by měl být jasný do 14 dnů.
Tovární budovy v baťovském areálu byly stavěny ze stejně velkých konstrukčních modulů tvořených železobetonovým skeletem, u budovy 34 mají rozměr 6 krát 6 metru.
Zachován by měl být blok tvořený řadou čtyř těchto modulů na severní straně a dvou na straně východní. Šlo by tak přibližně o fragment původní konstrukce o rozměrech 24 krát 12 metrů a výšce původních 11 pater.
„Pokud to technické řešení umožní, uvažujeme také o zachování fragmentu původní baldachýnové střešní skořepiny v přízemí budovy. I tato část je důležitou připomínkou původní architektury a charakteru 34. budovy,“ podotkl Schmidt.
Smyslem podle něj není vytvořit pomník budově, která už nemůže zůstat zachována v celém rozsahu. „Chceme v maximální možné míře zachovat její skutečnou část a dát jí možnost i nadále být součástí území,“ vysvětlil.
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Zachovaný fragment 34. budovy má být během rekonstrukce připomínkou historie tohoto místa a zároveň může vytvořit prostor pro nové řešení situace.
„V současnosti společně se statiky a dalšími odborníky prověřujeme technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od stávajícího torza a zachovat ji,“ popsal mluvčí.
Rozhodující bude skutečný stav jednotlivých konstrukčních prvků a možnosti jejich dodatečného ukotvení tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita.
Budova hořela skoro dva týdny
Zda a v jakém rozsahu se podaří severovýchodní roh zachovat, bude záležet především na jeho technickém stavu a výsledcích statického posouzení.
Požár, který budovu zničil, vypukl 9. července ráno. Hasiči oheň likvidovali téměř dva týdny. Definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července.
O několik dní dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Objekt včetně suti je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.
Oheň vypukl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. V objektu byly zejména sklady a kanceláře. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstala před začátkem demolice stát přibližně její polovina.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.
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