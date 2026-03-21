Na akci vystoupí například herci Zdeněk Svěrák či Ivan Trojan a nebo zpěvačka Aneta Langerová. Na místě jsou již přítomné složky integrovaného záchranného systému a antikonfliktní tým, přičemž zdravotníci zde mají připravené své stanoviště, sanitky a i speciální kamion. Na demonstraci je podle organizátorů akreditováno přes 200 novinářů.
Na místě se pomalu schází i první účastníci. Jeden z nich si s sebou přinesl i speciální deštník, který dostal prý dostal od Mikuláše Mináře na Letné před sedmi lety.
„Já jsem sice z Prahy, ale za chvíli přijede i moje třiaosmdesátiletá maminka, která je z Karlových Varů,“ řekl redaktorce iDNES.cz. Sám je prý zvědavý, kolik lidí za „nevyzpytatelného“ počasí dorazí.
Spolek Milion chvilek pro demokracii chce demonstrací upozornit především na aktuální politickou a společenskou situaci a na kroky současné vlády pod vedením Andreje Babiše, která podle nich směřují k ohrožení demokracie. „Tuto dobu jsme si nevybrali, ale záleží na nás, jak se k ní postavíme,“ říká předseda spolku Mikuláš Minář.
Připomněl také válku na Ukrajině, rostoucí extremismu a mezi důvody konání shromáždění uvedl také politické napětí spojené s „výraznými“ osobnostmi, jako je americký prezident Donald Trump.
„Kdyby se politici chovali správně a nezneužívali své postavení, žádná demonstrace by se nekonala. Pokud si ale zvykneme, že je to normální, pak už to nepůjde zastavit,“ sdělil Minář, podle kterého je hlavním cílem sobotního shromáždění ukázat politickým představitelům, že veřejnosti není situace lhostejná.
Demonstrace se koná od 15 hodin a bude končit přibližně o dvě hodiny později. Účastníkům pořadatelé doporučují přijít dříve, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem.
Účastní se Svěrák či Trojan
Na pódiu vystoupí během odpoledne řada známých osobností napříč obory, mimo jiné herci Zdeněk Svěrák a Ivan Trojan, zpěvačka Aneta Langerová, lékař Tomáš Šebek, zemědělec Daniel Pitek, influencerka Rozárie Haškovcová nebo ekolog a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. „Nebude ale nouze o překvapení. Všechno nechceme prozrazovat dopředu,“ avizoval Minář.
Na průběh sobotní demonstrace bude dohlížet několik desítek policistů. „Pražská policie připravuje standardní bezpečnostní opatření, jehož cílem bude dohlédnout na bezproblémový průběh akce. Vzhledem k avizované vysokému počtu účastníků doporučujeme na místo přijet veřejnou dopravou, jelikož parkovací kapacity na Letné jsou omezené,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Okolo Letné bude v sobotu upravena doprava, speciální tramvaj 36 bude účastníky vozit na zvláštní zastávku. Také pořadatelé vyzvali, aby lidé přijížděli na akci hromadnou dopravou. Dorazí i desítky autobusů s mimopražskými účastníky, které budou zastavovat u Vltavy pod Letnou.
Shromáždění na Letné se koná pod záštitou spolku po více než šesti letech. Demonstrace namířené proti Babišovi organizoval Milion chvilek pro demokracii již v minulosti, opakovaně se na nich sešly desítky tisíc lidí, ale i více. Na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 přišlo demonstrovat nejvíce lidí od sametové revoluce, celkem podle organizátorů dorazilo asi 300 tisíc lidí.