Demonstrace na Letné změní provoz MHD. Kdy a kde čekat dopravní komplikace

V sobotu 21. března se bude konat shromáždění na pražské Letné. Svolal ho spolek Milion chvilek, který očekává, že dorazí na 400 tisíc lidí. Veřejná akce je podle oznámení podaného na pražském magistrátu plánovaná mezi 15. a 17. hodinou. Pražský dopravní podnik posílí tramvaje. Lidé ale musí v okolí počítat s komplikacemi v dopravě, včetně případných dočasných uzavírek komunikací.

Tisková konference před sobotním shromážděním nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost, které ohlásil spolek Milion chvilek. Na snímku Mikuláš Minář. (19. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Spolek Milion chvilek čeká na sobotní demonstraci nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost v závislosti na počasí až 400 tisíc lidí. Akcí chce upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k nim směřují. Zatím spolek ví o asi 60 autobusech organizovaných z krajů.

Demonstrace na Letné

Kdy: v sobotu 21. března 2026

Kde: Letenská pláň, Praha 7

Proč: upozornění na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k nim směřují

Kdo svolává: spolek Milion chvilek

Jako host na pódiu vystoupí herec a režisér Zdeněk Svěrák. Účastníci se podle Mináře mohou těšit také na herce Ivana Trojana či zpěvačku Anetu Langerovou. Vystoupí aktivní občané, kteří se podílejí na práci spolku. Promluví například i zemědělec Daniel Pitek. K životnímu prostředí se vyjádří bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. „Bude tam samozřejmě ještě více známých jmen, ale chceme prostě ukázat tu pestrost, aby vystoupili známé osobnosti, odborníci a aby tam byli lidi, kteří jsou aktivní ve svém regionu,“ uvedl šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Pořadatelé lidem doporučují přijít dřív, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem.

Speciální tramvaj i posílení provozu metra

Okolo Letné bude v sobotu upravena doprava, speciální tramvaj číslo 36 bude účastníky vozit na zvláštní zastávku. Pořadatelé vyzvali, aby lidé přijížděli na akci hromadnou dopravou.

Autobusy s mimopražskými účastníky shromáždění budou většinou zastavovat pod Letnou u Vltavy, z nábřeží budou moct lidé jít nahoru pěšky, nebo využijí tramvajovou dopravu.

Dopravní podnik bude posilovat spoje, nicméně s ohledem na vysoké počty účastníků může zejména při příjezdu demonstrantů a po ukončení akce dojít k velkému zatížení kapacit veřejné dopravy v oblasti včetně stanic metra Hradčanská, Vltavská a Nádraží Holešovice, upozorňuje web Prahy 7.

Počítat je třeba i s komplikacemi v automobilové dopravě, včetně případných dočasných uzavírek komunikací.

Stavět pódium a další vybavení začnou organizátoři na Letné v pátek ráno. S úklidem a balením vybavení počítají do neděle.

Stovky až tisíce lidí se sešly naposled 15. února v centrech měst a obcí mimo Prahu na shromážděních Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládními Motoristy.

Kudy pojede speciální tramvajová linka

V souvislosti s konáním shromáždění na Letenské pláni dochází v sobotu 21. března 2026 přibližně od 12.30 hodin přibližně do 20.00 hodin k následujícím opatřením:

V čas přibližně od 13.00 hodin do 19.00 hodin je zavedena tramvajová linka číslo 36 v intervalu 5 minut.

Trasa linky: ČERVENÝ VRCH - SÍDLIŠTĚ ČERVENÝ VRCH – BOŘISLAVKA – NA PÍSKÁCH – HADOVKA – THÁKUROVA – DEJVICKÁ – VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ – HRADČANSKÁ – SPARTA – KORUNOVAČNÍ - LETENSKÉ NÁMĚSTÍ – KAMENICKÁ – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – VLTAVSKÁ (na předmostí Hlávkova mostu) – ŠTVANICE – TĚŠNOV – FLORENC – KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ – KŘIŽÍKOVA – URXOVA – INVALIDOVNA – PALMOVKA v ulici Zenklova - PALMOVKA (výstup v ulici Sokolovská, nástup v ulici Na Žertvách)

V čase přibližně od 12.30 hodin do 20.00 hodin je posílen provoz metra na všech linkách.

Zdroj: Webové stránky pražského dopravního podniku

