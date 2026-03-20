Spolek Milion chvilek čeká na sobotní demonstraci nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost v závislosti na počasí až 400 tisíc lidí. Akcí chce upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k nim směřují. Zatím spolek ví o asi 60 autobusech organizovaných z krajů.
Demonstrace na Letné
Kdy: v sobotu 21. března 2026
Kde: Letenská pláň, Praha 7
Proč: upozornění na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k nim směřují
Kdo svolává: spolek Milion chvilek
Jako host na pódiu vystoupí herec a režisér Zdeněk Svěrák. Účastníci se podle Mináře mohou těšit také na herce Ivana Trojana či zpěvačku Anetu Langerovou. Vystoupí aktivní občané, kteří se podílejí na práci spolku. Promluví například i zemědělec Daniel Pitek. K životnímu prostředí se vyjádří bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. „Bude tam samozřejmě ještě více známých jmen, ale chceme prostě ukázat tu pestrost, aby vystoupili známé osobnosti, odborníci a aby tam byli lidi, kteří jsou aktivní ve svém regionu,“ uvedl šéf spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.
Pořadatelé lidem doporučují přijít dřív, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem.
Speciální tramvaj i posílení provozu metra
Okolo Letné bude v sobotu upravena doprava, speciální tramvaj číslo 36 bude účastníky vozit na zvláštní zastávku. Pořadatelé vyzvali, aby lidé přijížděli na akci hromadnou dopravou.
Autobusy s mimopražskými účastníky shromáždění budou většinou zastavovat pod Letnou u Vltavy, z nábřeží budou moct lidé jít nahoru pěšky, nebo využijí tramvajovou dopravu.
Dopravní podnik bude posilovat spoje, nicméně s ohledem na vysoké počty účastníků může zejména při příjezdu demonstrantů a po ukončení akce dojít k velkému zatížení kapacit veřejné dopravy v oblasti včetně stanic metra Hradčanská, Vltavská a Nádraží Holešovice, upozorňuje web Prahy 7.
Počítat je třeba i s komplikacemi v automobilové dopravě, včetně případných dočasných uzavírek komunikací.
Stavět pódium a další vybavení začnou organizátoři na Letné v pátek ráno. S úklidem a balením vybavení počítají do neděle.
Stovky až tisíce lidí se sešly naposled 15. února v centrech měst a obcí mimo Prahu na shromážděních Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládními Motoristy.
Kudy pojede speciální tramvajová linka
V souvislosti s konáním shromáždění na Letenské pláni dochází v sobotu 21. března 2026 přibližně od 12.30 hodin přibližně do 20.00 hodin k následujícím opatřením:
V čas přibližně od 13.00 hodin do 19.00 hodin je zavedena tramvajová linka číslo 36 v intervalu 5 minut.
Trasa linky: ČERVENÝ VRCH - SÍDLIŠTĚ ČERVENÝ VRCH – BOŘISLAVKA – NA PÍSKÁCH – HADOVKA – THÁKUROVA – DEJVICKÁ – VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ – HRADČANSKÁ – SPARTA – KORUNOVAČNÍ - LETENSKÉ NÁMĚSTÍ – KAMENICKÁ – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – VLTAVSKÁ (na předmostí Hlávkova mostu) – ŠTVANICE – TĚŠNOV – FLORENC – KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ – KŘIŽÍKOVA – URXOVA – INVALIDOVNA – PALMOVKA v ulici Zenklova - PALMOVKA (výstup v ulici Sokolovská, nástup v ulici Na Žertvách)
V čase přibližně od 12.30 hodin do 20.00 hodin je posílen provoz metra na všech linkách.