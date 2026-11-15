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Večerníčky a statisíce svítících mobilů na Letné. Protest pro ČT a ČRo ve fotografiích

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  17:45aktualizováno  17:45
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Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu veřejnoprávních médií. Na závěr demonstrace zazněla česká hymna a Modlitba pro Martu. (15.listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...
Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. (15.listopadu...
Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. (15.listopadu...
29 fotografií
Statisíce lidí se v neděli shromáždily na pražské Letné s cílem bránit veřejnoprávní média. Cíl demonstrace se rychle rozšířil také o požadavek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Zaplněny byly všechny sektory na pláni, lidé jsou i v přilehlých Letenských sadech.

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Večerníčky a statisíce svítících mobilů na Letné. Protest pro ČT a ČRo ve fotografiích

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

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