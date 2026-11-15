15. listopadu 2026 17:45, aktualizováno 17:45
Večerníčky a statisíce svítících mobilů na Letné. Protest pro ČT a ČRo ve fotografiích
Statisíce lidí se v neděli shromáždily na pražské Letné s cílem bránit veřejnoprávní média. Cíl demonstrace se rychle rozšířil také o požadavek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a odebrání ministerstva obrany hnutí SPD. Zaplněny byly všechny sektory na pláni, lidé jsou i v přilehlých Letenských sadech.
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