Akci pořádá spolek Milion chvilek, který zorganizoval v hlavním městě protest se stejným názvem „Ruce pryč od médií“ již na počátku května. Zúčastnily se ho podle pořadatelů desítky tisíc lidí. Minulý týden se demonstranti sešli i v dalších krajských městech. V neděli půjdou ze Staroměstského náměstí před Úřad vlády.
Organizátoři chtějí donést do Strakovy akademie petici s více než 180 tisíci podpisy za stažení zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury pod vedením Oto Klempíře (za Motoristy). Vyzývá také zaměstnance médií i veřejnost k aktivní obraně jejich autonomie. „Česko jde cestou východních autoritářů,“ stojí v úvodu petice. Spolek avizoval, že pokud vláda na požadavky nepřistoupí, budou následovat další akce.
„Klempířův zákon na zestátnění médií je takový paskvil, že proti němu mají stovky výhrad i ministerstva spadající pod ANO. Podle odborníků je nejenom zfušovaný, je i nebezpečný. A především – je neopravitelný,“ uvedl spolek Milion chvilek v pozvánce na akci.
Klempířův návrh kritizují i ministerstva
Podle návrhu ministra kultury by ČT a ČRo měly místo koncesionářských poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Změna by měla nabýt účinnosti od příštího roku. Zákon kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií.
Ministerstvo financí tento týden uvedlo, že požaduje přepracování právní úpravy. Má podle něj velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Již dříve vzneslo zásadní připomínky ministerstvo vnitra, výhrady mají i téměř všechny další resorty. V pondělí má návrh zákona o médiích veřejné služby projednat koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda.
„Už skončilo připomínkové řízení k tomu návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Ano a tak, jak jsem vám slíbil - přišly tam stovky připomínek, tak my na to budeme mít speciální koalici 25. května. Budeme se o tom bavit a když se koaličně domluvíme, tak to půjde na vládu,“ řekl minulý týden ve videu Babiš.
Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila. Ministerstvo kultury v minulosti uvedlo, že cílem návrhu zákona není oslabit nebo poškodit veřejnoprávní instituce, ale naopak nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování.